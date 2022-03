Will Smith contro Chris Rock, rivincita sul ring: sul tavolo c’è una cifra folle Dal palco degli Oscar a Los Angeles al centro di un ring per darsele di santa ragione coi guantoni, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock potrebbe avere un clamoroso seguito nel mondo dello sport: “Fatemi parlare col suo agente”.

A cura di Paolo Fiorenza

La 94ª edizione degli Oscar andata in scena stanotte a Los Angeles sarà ricordata – oltre che per i premi assegnati – anche per il clamoroso fuori programma che ha lasciato di sasso chi era presente in sala, diventando poi virale in tutto il mondo. Lo schiaffo sferrato da Will Smith, poi vincitore del premio come migliore attore protagonista, al comico – e presentatore della serata – Chris Rock è parso autentico e non frutto di una gag preparata a tavolino, come per un attimo qualcuno ha pensato.

Il 53enne attore statunitense, che si è portato a casa la statuetta per aver magistralmente interpretato il padre di Venus e Serena Williams in King Richard, ha reagito malissimo alla battuta fatta dal conduttore sull'alopecia della moglie Jada Pinkett, alzandosi dalla platea ed andando dritto a colpire Rock in viso. Poi tornato al suo posto, ha pronunciato un paio di parolacce censurate dalla ABC, che trasmetteva in diretta lo show. Will Smith si è poi scusato in lacrime con l'Academy e i suoi colleghi quando ha ricevuto l'Oscar, ma non lo ha fatto con Chris Rock, che dal canto suo ha già fatto sapere che non sporgerà denuncia per quanto accaduto.

Il ceffone di Will Smith a Chris Rock

E tuttavia la vicenda potrebbe avere un seguito non nella cronaca giudiziaria e neanche nel mondo dello spettacolo, ma in quello dello sport: più precisamente nella boxe. Davanti alla TV c'era infatti anche Jake Paul, diventato famoso come youtuber e dal 2018 anche pugile professionista. Il 25enne americano è imbattuto sul ring, con un record di 5-0, e quando ha visto la scena sul palco degli Oscar ha pensato di avere appena assistito alla migliore sceneggiatura possibile per creare hype per un incontro di boxe.

Se lui aveva fatto senza problemi il passo dallo showbiz ai guantoni – ha pensato – anche due attori ben allenati come Will Smith e Chris Rock, sia pure più in là con l'età, avrebbero potuto fare altrettanto. Inutile dire che un combattimento di questo tipo distruggerebbe qualsiasi record degli incassi in pay-per-view ed allora Jake Paul ha già messo sul tavolo una borsa ricchissima per entrambi i contendenti, ufficializzando la proposta su Twitter: "Ho pronti 15 milioni di dollari per Will Smith e 15 per Chris Rock. Facciamolo ad agosto nel sottoclou del mio prossimo incontro".

Per dare ulteriori crismi di serietà alla sua proposta, ha poi aggiunto: "Qualcuno mi faccia parlare al telefono con l'agente di boxe di Will Smith al più presto". Per quanto la cifra offerta a Smith e Rock sia grossa (poco meno di 14 milioni di euro a testa, al cambio), la probabilità di vederli coi guantoni sul ring non ci sembra elevatissima…