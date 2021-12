Un anno indimenticabile per lo sport italiano: vota il miglior atleta azzurro del 2021 Il 2021 è stato un anno strepitoso per lo sport italiano. Con il ‘Best Atleta 2021’ Fanpage.it premierà i migliori atleti italiani, a livello maschile e femminile.

A cura di Alessio Morra

Il 2021 dello sport italiano è stato strepitoso. Gli atleti azzurri hanno fatto incetta di trofei. L'elenco è lunghissimo. Dal successo dell'Italia di Roberto Mancini agli Europei di Calcio per oltre tre mesi il tricolore ha sventolato in ogni angolo del mondo. Vittorie strepitose soprattutto alle Olimpiadi, dove l'Italia ha stabilito il proprio record: 40 medaglie, 10 d'oro con le perle dell'Atletica leggera: gli ori di Marcell Jacobs e quello di Jimbo Tamberi. E poi l'ennesimo oro di Bebe Vio, ma anche i trionfi del tennis e della pallavolo. Scegliere il miglior atleta italiano del 2021 è molto complicato. Gli utenti potranno votare e scegliere il migliore nella categoria ‘Uomini' e in quella ‘Donne' sul profilo Instagram di SportFanpage.it. Dal 15 al 30 dicembre si potrà votare per il ‘The Best Atleta 2021'. Si potrà scegliere solo tra sportivi italiani che si sono distinti in questa magica annata per lo sport tricolore. Si creerà una sorta di tabellone tennistico e si dovrà scegliere tra gli otto migliori atleti e le otto migliori atlete.

I candidati al premio ‘Best Atleta 2021' per la categoria maschile sono:

Jannik Sinner

Matteo Berrettini

Gianluigi Donnarumma

Jorginho

Filippo Ganna

Pecco Bagnaia

Marcell Jacobs

Gianmarco Tamberi

Jorginho e Donnarumma sono stati decisivi nel successo dell'Italia agli Europei. Il centrocampista ha poi anche vinto con il Chelsea la Champions League e la Supercoppa Europea, l'italo-brasiliano si è classificato al terzo posto nel Pallone d'Oro. Mentre l'ex Milan ha vinto il Premio Jascin ed è stato giudicato il miglior portiere del mondo nel 2021. Matteo Berrettini ha invece riscritto la storia del tennis italiano, qualificandosi per la finale del torneo di Wimbledon, vinse anche un set contro Djokovic. Da oltre due anni è nella top ten ATP e non è il solo italiano, perché quest'anno ai vertici è arrivato Jannik Sinner, che a 20 anni è al 10° posto, ha disputato le Finals e vinto 4 tornei.

Marcell Jacobs è stato strepitoso. Ha regalato emozioni uniche a tutti gli appassionati. Jacobs il 1° agosto ha vinto i 100 metri, mai nessun italiano ci era riuscito. Pochi giorni conquistò anche l'oro nella staffetta 4×100, con Tortu, Patta e Desalu. Mentre Gianmarco Tamberi sempre lo scorso 1° agosto vinse la medaglia d'oro nel Salto in Alto, al termine di una finale bellissima, in cui l'oro è stato assegnato pari merito con il qatariota Barshim.

Tra gli otto c'è anche Pecco Bagnaia, che ha disputato una stagione strepitosa con la Ducati. Il torinese è arrivato secondo nel campionato Piloti alle spalle di Quartararo. Bagnaia ha ottenuto quattro successi e vinto il titolo Costruttori con la Ducati. Ed è candidato il fenomenale Filippo Ganna, ciclista italiano che ha vinto l'oro olimpico nell'inseguimento a squadre, e ha ottenuto l'oro anche nell'inseguimento a squadre nei Mondiali su pista e l'oro nella cronometro nei Mondiali su strada.

I candidati al premio ‘Best Atleta 2021' per la categoria femminile sono:

Elisa Balsamo

Marta Bassino

Sofia Goggia

Vanessa Ferrari

Irma Testa

Antonella Palmisano

Paola Egonu

Bebe Vio

Irma Testa ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo, ed è la prima atleta a conquistare una medaglia nel pugilato in campo femminile. Vanessa Ferrari è stata altrettanto strepitosa ottenendo l'argento a Tokyo nel corpo libero. Paola Egonu invece è stata la stella della nazionale di pallavolo femminile che ha vinto lo scorso 4 settembre i campionati Europei e che ha la possibilità di vincere a livello di club l'ennesimo trofeo con Conegliano, che insegue il Mondiale per Club.

Poi ci sono le fenomenali ragazze dello sci azzurro e cioè Sofia Goggia, che per colpa di un infortunio ha saltato il Mondiale di Cortina, ma che prima e dopo ha fatto razzia di successi. In questa stagione ha vinto già tre gare. E Marta Bassino campionessa mondiale a Cortina nello slalom parallelo. Entrambe hanno ottenuto la coppa di specialità lo scorso anno, Bassino in Gigante, Goggia in Discesa.

Bebe Vio è stata come al solito fenomenale e ha ampliato la sua bacheca, già immensa, vincendo la medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici nel fioretto individuale e la medaglia d'argento a Tokyo nel fioretto a squadre. Si sono tolte una soddisfazione enorme e hanno scritto una pagina di storia nello sport italiano Antonella Palmisano, che si è laureata campionessa olimpica nei 20 km di marcia a Tokyo, e Elisa Balsamo che nelle Fiandre lo scorso autunno ha vinto la gara in linea femminile Elite nei campionati del mondo di ciclismo su strada 2021.