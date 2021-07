Irma Testa vince il bronzo, ko con Nesthy Petecio: prima medaglia dell’Italia nella boxe femminile Irma Testa vince la medaglia di bronzo. L’atleta campana è stata sconfitta al termine di un combattimento molto equilibrato dalla filippina Nesthy Petecio, campionessa del mondo in carica. Quella di Irma Testa è una medaglia storica. Perché è la prima di sempre per l’Italia nella boxe femminile.

A cura di Alessio Morra

Irma Testa perde con Nesthy Petecio e deve ‘accontentarsi' della medaglia di bronzo. Petecio martedì 3 agosto giocherà per l'oro. Un peccato per Testa che aveva vinto il primo round, ma non è riuscita a rispondere ai colpi della filippina che è stata molto più propositiva e ha vinto per un soffio. Nella boxe non esiste la finale del 3° e 4° posto e per questo chi perde in semifinale ha la certezza di conquistare la medaglia di bronzo.

Medaglia storica per Irma Testa

Quando si arriva in semifinale in un'Olimpiade ovviamente l'obiettivo è sempre quello massimo, si vuole vincere l'oro, e ovviamente ora ci sarà tanta delusione e grande dispiacere per Irma Testa, che però pian piano con il tempo realizzerà e capirà la portata della sua medaglia. Perché il bronzo di Testa è storico, è la prima medaglia di sempre per la boxe femminile ai Giochi. E la sconfitta è giunta contro la campionessa del mondo in carica, la filippina Petecio.

Petecio vince per split decisione e va in finale

Testa parte molto meglio e vince il primo round, le speranze di finale aumentano e tantissimo. Ma l'italiana dalla seconda ripresa si trova di fronte un'avversaria scatenata che grande foga aggredisce l'avversaria e soprattutto la colpisce. Petecio vince il secondo round e si va in parità. Il terzo decide la semifinale. L'aggressività è sempre notevole. La filippina attacca, Testa prova a contenere e a rispondere, ci riesce ma solo in parte. Vince per split decision la campionessa iridata che si giocherà l'oro martedì prossimo. Nonostante il risultato dell'ultimo round sia stato 4-1, significa quattro giudici su cinque hanno assegnato la ripresa a Petacio, i punteggi fanno capire quanto sia stata equilibrata la contesa: 29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 28-29.