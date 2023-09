Quando si gioca la finale degli Europei di volley maschile, data e orario della partita Gli Europei di volley 2023 terminano sabato 16 settembre. Quel giorno, alle ore 21, al Palazzo dello Sport dell’Eur di Roma si giocherà la finale per il 1° e 2° posto alle ore 21:15.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è arrivata in semifinale degli Europei di volley maschile. La squadra guidata da Fefé De Giorgi ha iniziato questi campionati con un obiettivo chiaro: vuole ancora vincere. Gli Azzurri infatti hanno conquistato gli Europei 2021 e i Mondiali 2022. La Final Four si gioca in casa ed è un motivo in più. Ma gli avversari sono tutti di altissimo livello. La Francia è quello della semifinale. L'eventuale finale l'Italia la giocherebbe contro la Polonia o la Slovenia.

Le semifinali sono in programma oggi, si tengono entrambe al Palazzo dello Sport dell'Eur, a Roma, dove l'Italia affronterà la Francia, nella seconda sfida di giornata che non inizierà prima delle ore 21:15. Prima invece toccherà alla Polonia e alla Slovenia, che daranno vita senz'altro a un match di altissimo livello. I polacchi danno fanno parte del gotha di questo sport, mentre la Slovenia negli sport di squadra è sempre temibile. Polonia-Slovenia si giocherà sempre a Roma e inizierà alle ore 18.

Stasera dunque si conosceranno i nomi delle squadre finaliste, o meglio quelli delle nazionali che giocheranno la finale del 1° e 2° posto degli Europei di volley 2023. E contestualmente verrà reso noto l'accoppiamento della finale del 3° e 4° posto che varrà il bronzo.

La cosiddetta finalina si giocherà sabato 16 settembre, a Roma, e inizierà alle ore 18. Un match in ogni caso importante perché vale una medaglia, seppur la mano prestigiosa. La finale, quella vera, invece sarà a seguire. Teatro sempre il Palazzo dello Sport dell'Eur dove verrà assegnata la medaglia d'oro dei Campionati Europei di pallavolo 2023. Si spera possa essere in campo l'Italia di Fefé De Giorgi che va a caccia di uno storico tris di successi.