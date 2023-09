L’Italia è in finale agli Europei di volley: azzurri devastanti contro la Francia battuta 3-0 L’Italia non sbaglia un colpo e continua il suo straordinario percorso agli Europei di volley 2023. Gli azzurri sono in finale contro la Polonia dopo aver battuto 3-0 la Francia in semifinale.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia non sbaglia un colpo e continua il suo straordinario percorso agli Europei di volley 2023. Gli azzurri conquistano l'accesso in finale contro la Polonia dopo aver battuto 3-0 la Francia in semifinale. Un risultato netto che rispecchia in pieno la forza della nazionale allenata da De Giorgi capace di mandare al tappeto gli avversari in pochissimo tempo. Una buonissima Italia si è vista subito nel primo parziale con uno straordinario Sbertoli decisivo nel suo turno in battuta che spezza l'equilibrio e consente agli azzurri di battere i transalpini con il punteggio di 25-21.

Il capolavoro, se vogliamo, arriva successivamente. I ragazzi di De Giorgi prendono ulteriore consapevolezza di poter battere la Francia e così, se il primo set era stato ottimo, lo è staro ancor di più il secondo parziale degli azzurri. Livello altissimo per Giannelli e compagni in tutti i fondamentali, specialmente in difesa. Da sottolineare l'ingresso di Rinaldi decisivo per l'allungo finale. L'Italia con il servizio mancato di N'Gapeth conquistando anche il secondo set con un netto 25-19. Nel terzo set il decisivo 25-23 che consente all'Italia di andare in finale 3-0.

La festa dell’Italia per l’accesso alla finale.

Azzurri che nel terzo set non rischiano niente anche trascinati da un super Michieletto che nel finale si inventa prima il punto del 22-20 e poi un ace da paura che mette completamente alle corde i francesi. Paura nel finale per Sanguinetti che pesta la linea al servizio che poteva valere il match point ma poi sul successivo servizio per la Francia la schiacciata violentissima di N'Gapeth finisce fuori e così l'Italia può festeggiare l'accesso alla finale che fa esplodere il PalaEur di Roma.

Gli azzurri campioni del mondo e d’Europa in carica hanno dunque battuto i campioni olimpici della Francia allenata dall'italiano Andrea Giani e ora dovranno vedersela contro la Polonia nella finalissima del prossimo sabato 16 settembre alle ore 21:00. La nazionale di De Giorgi se la vedrà contro i polacchi capaci di mettere al tappeto la Slovenia questo pomeriggio vincendo al quarto set. Gli azzurri sono chiamati dunque all'ultima tappa per scrivere la storia del volley maschile.