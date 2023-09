Biglietti finale Europei di volley maschile a Roma, quanto costano e dove comprarli Sabato 16 settembre al Palazzo dello Sport di Roma si gioca la finale degli Europei di volley maschili 2023. Il match inizia alle 21:00: tutte le informazioni sui biglietti per assistere all’incontro dal vivo.

A cura di Alessio Pediglieri

Sabato 16 settembre è il giorno della finale degli Europei di Volley che si sono disputati in Italia con differenti tappe in diverse città. L'atto conclusivo del torneo continentale si gioca a Roma, al Palazzetto dello Sport all'Eur, con inizio del match in programma per le 21:00, la stessa cornice che ha visto disputare l'intera Final Four europea.

A sfidarsi per conquistare un posto per giocarsi il titolo 2023 sono state Francia e Polonia, Slovenia e l'Italia campione d'Europa e del Mondo in carica. Per assistere dal vivo alla finale europea il Palazzetto romano è previsto il sold out, così come è avvenuto per tutta la durata delle Final Four in Capitale. Per sapere come acquistare i biglietti e conoscere la disponibilità e il prezzo dei tagliandi ecco tutte le ultime informazioni.

Quanto costano i biglietti per la finale degli Europei di Volley maschile: i prezzi

Tutti i biglietti a disposizione per la finale di Roma degli Europei 2023 di sabato 16 settembre sono andati esauriti in poche ore dalla messa in vendita dei tagliandi sui siti autorizzati. A comunicarlo è stata la Federvolley che ha anche sottolineato come ancor prima dell'inizio delle semifinali erano stati venduti anche tutti i pacchetti che prevedevano l'intera fase di Roma a prezzi scontati. Solo i bambini inferiori ai 6 anni sono ammessi all'interno del Palazzetto per assistere al match senza bisogno di alcun tagliando anche se non è garantito loro un posto a sedere.

Leggi anche Quando si gioca la finale degli Europei 2023 di Volley femminile

Dove acquistare i biglietti per la finale di pallavolo a Roma

Così come per tutta la prima fase del torneo che si è disputato in varie città italiane, anche per le Final Four e dunque per la finale di Roma, l'unico sito autorizzato dove poter riuscire a comprare eventuali tagliandi ancora disponibili è su TicketOne, come anche sottolinea il portale ufficiale della Federvolley. Per controllare se vi sia ancora possibilità di acquisto bisogna dunque accedere e registrarsi sul portale autorizzato.