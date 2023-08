Mondiali di atletica 2023, il programma degli italiani: date e calendario delle gare a Budapest I Mondiali di atletica leggera si terranno a Budapest dal 19 al 27 agosto. L’Italia ha tanti atleti che possono ambire a una medaglia – da Jacobs a Tamberi passando per Iapichino e Tortu. Diretta TV in chiaro sulla Rai, ma anche su Sky e Eurosport.

A cura di Alessio Morra

I mondiali di Atletica leggera 2023 sono in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest. Un appuntamento da sempre molto atteso, ma che viene seguito con un occhio di riguardo maggiore dagli appassionati italiani che faranno il tifo per i campioni olimpici Marcell Jacobs, Larissa Iapichino, Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi. Sono 78 in tutto gli atleti azzurri che gareggeranno ai campionati mondiali di atletica organizzati dalla World Athletics. Sarà possibile seguire le gare dei Mondiali di atletica in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay oltre che su Sky e su Eurosport. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito ufficiale del campionato mondiale.

Il calendario dei Mondiali di atletica: il programma degli italiani

Da sabato 19 a domenica 27 agosto si terranno i Mondiali di atletica 2023. La prima medaglia d'oro verrà assegnata nei 20 km di marcia maschile, mentre la gara più attesa si terrà domenica 20, alle 19:10 quando ci sarà la finale dei 100 metri maschili. La maratona femminile si disputerà sabato 26, quella maschile nel giorno di chiusura dei campionati.

Sabato 19 agosto

ore 8:50 – 20 km di marcia maschile

ore 20:35 – getto del peso maschile, finale

ore 20:55 – 10.000 metri femminili, finale

ore 21.47 – 4×400 mista, finale

Domenica 20 agosto

ore 7:15 – 20 km di marcia femminile

ore 16:55 – salto in lungo femminile, finale

ore 17:50 – lancio del martello maschile, finale

ore 18 – 800 metri eptathlon femminile, finale

ore 18:25 – 10.000 metri maschili, finale

ore 19:10 – 100 metri maschili, finale

Lunedì 21 agosto

ore 19:40 – salto triplo maschile, finale

ore 20:30 – lancio del disco maschile, finale

ore 21:40 – 110 metri ostacoli maschile, finale

ore 21:50 – 100 metri femminili, finale

Martedì 22 agosto

ore 19:55 – salto in alto maschile, finale

ore 20:20 – lancio del disco femminile, finale

ore 21:30 – 1500 metri femminili, finale

ore 21:42 – 3000 metri siepi maschili, finale

Mercoledì 23 agosto

ore 19:30 – salto con l'asta femminile, finale

ore 21:15 – 1500 metri maschili, finale

ore 21:35 – 400 metri femminili, finale

ore 21:50 – 400 metri ostacoli maschili, finale

Giovedì 24 agosto

ore 7 – 35 chilometri di marcia maschile

ore 7 – 35 chilometri di marcia femminile

ore 19:30 – salto in lungo maschile, finale

ore 20:15 – lancio del martello femminile, finale

ore 21:25 – 100 metri ostacoli femminili, finale

ore 21:35 – 400 metri maschili, finale

ore 21:50 – 400 metri ostacoli femminili, finale

Venerdì 25 agosto

ore 19:35 – salto triplo femminile, finale

ore 20:20 – lancio del giavellotto femminile, finale

ore 21:40 – 200 metri femminili, finale

ore 21:50 – 200 metri maschili, finale

Sabato 26 agosto

ore 7 – maratona femminile

ore 19:25 – salto con l'asta maschile, finale

ore 20:15 – getto del peso femminile, finale

ore 20:30 – 800 metri maschili, finale

ore 20:50 – 5000 metri femminili, finale

ore 21:25 – 1500 metri decathlon maschile, finale

ore 21:40 – 4×100 metri maschile, finale

ore 21:50 – 4×100 metri femminile, finale

Domenica 27 agosto

ore 7 – maratona maschile

ore 20:05 – salto in alto femminile, finale

ore 20:10 – 5000 metri maschili, finale

ore 20:20 – lancio del giavellotto maschile, finale

ore 20:45 – 800 metri femminili, finale

ore 21:10 – 3000 metri siepi femminili, finale

ore 21:37 – 4×400 metri maschile, finale

ore 21:47 – 4×400 metri femminile, finale

Gli atleti italiani ai Mondiali di atletica 2023

Sono 78 gli atleti azzurri in gara ai Mondiali di Atletica

Uomini

Samuele Ceccarelli (100m, 4x100m)

Lamont Marcell Jacobs (100m, 4x100m)

Eseosa Desalu (200m, 4x100m)

Filippo Tortu (200m, 4x100m)

Davide Re (400m, 4x400m/mista)

Simone Barontini (800m)

Francesco Pernici (800m)

Catalin Tecuceanu (800m)

Pietro Arese (1500m)

Joao Bussotti (1500m)

Ossama Meslek (1500m)

Yeman Crippa (10.000m)

Hassane Fofana (110hs)

Lorenzo Simonelli (110hs, 4x100m)

Mario Lambrughi (400hs)

Alessandro Sibilio (400hs, 4x400m/mista)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Marco Fassinotti (salto in alto)

Stefano Sottile (salto in alto)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Claudio Michel Stecchi (salto con l'asta)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Yohanes Chiappinelli (maratona)

Eyob G. Faniel (maratona)

Daniele Meucci (maratona)

Andrea Cosi (marcia 20km)

Francesco Fortunato (marcia 20km)

Massimo Stano (marcia 20km, marcia 35km)

Andrea Agrusti (marcia 35km)

Matteo Giupponi (marcia 35km)

Riccardo Orsoni (marcia 35km)

Marco Ricci (4x100m)

Lorenzo Patta (4x100m)

Roberto Rigali (4x100m)

Lorenzo Benati (4x400m/mista)

Brayan Lopez (4x400m/mista)

Riccardo Meli (4x400m/mista)

Edoardo Scotti (4x400m/mista)

Donne

Zaynab Dosso (100m, 4x100m)

Dalia Kaddari (200m, 4x100m)

Alice Mangione (400m, 4x400m/mista)

Elena Bellò (800m)

Eloisa Coiro (800m)

Ludovica Cavalli (1500m, 5000m)

Gaia Sabbatini (1500m)

Sintayehu Vissa (1500m)

Nadia Battocletti (5000m)

Ayomide Folorunso (400hs, 4x400m/mista)

Eleonora Marchiando (400hs, 4x400m/mista)

Rebecca Sartori (400hs)

Roberta Bruni (salto con l'asta)

Elisa Molinarolo (salto con l'asta)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Ottavia Cestonaro (salto triplo)

Dariya Derkach (salto triplo)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Giovanna Epis (maratona)

Eleonora Anna Giorgi (marcia 20km)

Antonella Palmisano (marcia 20km)

Valentina Trapletti (marcia 20km)

Nicole Colombi (marcia 35km)

Federica Curiazzi (marcia 35km)

Sara Vitiello (marcia 35km)

Anna Bongiorni (4x100m)

Vittoria Fontana (4x100m)

Gloria Hooper (4x100m)

Alessia Pavese (4x100m)

Irene Siragusa (4x100m)

Alessandra Bonora (4x400m/mista)

Anna Polinari (4x400m/mista)

Giancarla D. Trevisan (4x400m/mista)

Virginia Troiani (4x400m/mista)

Chi sono i favoriti per le medaglie d’oro

La stella è Marcell Jacobs, che ha bisogno di una magia per vincere ancora sui 100 metri, considerati i problemi fisici che lo hanno accompagnato negli ultimi due anni. Cercano l'oro anche Tamberi nel salto in alto, Massimo Stano e Antonella Palmisano che cercano conferme nella marcia. Ha ambizioni pure la 4×100 maschile. Occhi puntati pure su Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May, vuole una medaglia. Da seguire pure Francesco Fortunato nella 20 km di marcia, Zane Weir e Leonardo Fabbri nel getto del peso. Sognano la medaglia pure Mattia Furlani, Claudio Stecchi e Sara Fantini.

Dove vedere i campionati mondiali di atletica leggera in diretta tv e streaming

Chi vorrà seguire i Mondiali di atletica 2023 potrà farlo in diversi modi. Perché l'evento sarà trasmesso innanzitutto dalla Rai in chiaro, che manderà in onda le gare su Rai 2 e RaiSport HD. Ma i campionati di Budapest si potranno seguire anche sui canali Sky – Sky Sport Summer e Sky Sport Arena – e su Eurosport 1 e 2. Ciò significa che anche in streaming i Mondiali 2023 si potranno seguire in tanti modi: raiplay.it, Sky Go e NOW, Eurosport.t, Discovery+ e DAZN.