Marcell Jacobs è fuori dalla finale dei 100 metri: è solo quinto nella semifinale dei Mondiali Jacobs non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 100 metri dei Mondiali di atletica di Budapest. Marcell è arrivato solo quinto nella sua semifinale.

A cura di Alessio Morra

Marcell Jacobs non prenderà parte alla finale dei 100 metri dei Mondiali di atletica. L'azzurro si è classificato al quinto posto nella sua semifinale, quindi in automatico è fuori. Jacobs ha migliorato e non di poco il tempo della batteria, ora prenderà parte alla staffetta 4×100.

Jacobs scende in pista nella prima delle tre semifinali. I primi due di ogni batteria passano alla finale, più i due con i migliori tempi. Il campione olimpico parte bene, ma nel finale perde qualcosina e chiude al quinto posto con il tempo di 10"05. Jacobs non si qualifica, e non può nemmeno attendere speranzoso. Perché al massimo poteva essere nono. Quindi fuori.

Queste le parole a caldo di Jacobs alla Rai: "Meglio di ieri ma sapevo che non sarebbe stato facile. Mi manca gareggiare, potevo stare a casa da questo Mondiale ma ho deciso di metterci la faccia. Non ho paura di essere sconfitto. So che questo non è il mio livello ma ho dato tutto quello che potevo dare. Ora ho un grandissimo impegno con la staffetta".

C'è sicuramente del rammarico, perché l'atleta lombardo è un fenomeno, è un campione olimpico, ma era complicato pensarlo comunque tra i primissimi, considerato che prima dei Mondiali, in questo 2023, aveva disputato una sola gara, nella Diamond League di Parigi.

Jacobs però ha dato dei buoni segnali, ha la possibilità di correre la 4×100 e questi Mondiali, al netto di un risultato comunque negativo, possono aiutarlo nella rinascita e potrebbero essere propedeutici verso le Olimpiadi di Parigi, in programma il prossimo anno, lì difenderà l'oro vinto a Tokyo nel 2021. Ma, come ha detto lui, c'è prima la staffetta 4×100 dei Mondiali di Budapest, in programma tra qualche giorno.