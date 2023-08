Jacobs e Tortu oggi in finale ai Mondiali di atletica 2023, quando gareggiano e dove vedere la staffetta in TV e streaming Il programma di oggi 26 agosto 2023 ai Mondiali di Atletica Leggera 2023 di Budapest, e gli orari della diretta TV su Rai2: occhi punti su Jacobs e Tortu nella staffetta 4×100, in mattinata apre Epis nella maratona.

L'Italia scende oggi in pista per la penultima giornata dei Mondiali di atletica a Budapest. In mattinata ci sarà subito spazio per la Maratona femminile con l’azzurra Giovanna Epis a caccia di un buon piazzamento. In serata invece occhi puntati su Claudio Stecchi outsider nella finale del salto con l’asta e con Nadia Battocletti a caccia di posizioni importanti tra i primi 10 e del record nazionale nella finale dei 5000 metri.

Più tardi la finale delle staffette maschili e femminili 4×100 con il quartetto formato da Jacobs, Tortu, Rigali e Patta che tornerà in pista a caccia di una medaglia. Sfiderà Stati Uniti, Giamaica, Giappone, Sud Africa, Francia, Gran Bretagna e Brasile. Fuori a sorpresa i Campioni del mondo in carica del Canada. Pochi minuti più tardi, anche le donne della 4×100 sono riuscite a centrare la finalissima firmando il quarto tempo complessivo delle batterie e il nuovo record italiano.

Il programma di oggi 26 agosto ai Mondiali di Atletica: orari e italiani in gara

Si partirà dunque dalle 7 del mattino con la maratona femminile in cui l'Italia sarà rappresentata da Giovanna Epis a caccia di un grandissimo piazzamento. Gli azzurri in serata scenderanno nuovamente in pista nella finale del salto con l'asta maschile in cui Claudio Stecchio proverà a fare la differenza. Occhi puntati anche su Nadia Battocletti a caccia della top10 e del record nazionale nell’atto conclusivo dei 5000 metri. Qui il programma completo che sarà concluso con la 4×100 maschile e femminile.

ore 7 – maratona femminile – Epis

ore 19:25 – salto con l'asta maschile, finale – Stecchi

ore 20:15 – getto del peso femminile, finale

ore 20:30 – 800 metri maschili, finale

ore 20:50 – 5000 metri femminili, finale – Battocetti

ore 21:25 – 1500 metri decathlon maschile, finale

ore 21:40 – 4×100 metri maschile, finale

ore 21:50 – 4×100 metri femminile, finale

A che ora corrono Jacobs e Tortu in staffetta 4×100 oggi e dove vederlo in tv

Marc Jacobs insieme a Filippo Tortu, Roberti Rigali e Lorenzo Patta scenderanno in pista alle ore 21:40. Finale attesissima dopo l'ottima prova di ieri in semifinale. La gara sarà trasmessa in tv sulle reti Rai e su Sky.

Mondiali di atletica in TV e streaming, dove vederli in chiaro sulla Rai

I Mondiali di atletica di Budapest si possono seguire in diretta TV e in chiaro sulle reti Rai. Questa la programmazione: su Rai 2 dalle 18.55 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00 e su Rai Sport HD dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 20.30 alle 21.00. A pagamento e quindi soggetto ad abbonamento la visione su Eurosport, Sky Sport Arena e Sky Sport Summer. Per la diretta streaming in chiaro e gratuita, ci si deve invece collegare alla piattaforma RaiPlay oppure sull'app di Sky Go per gli abbonati alla piattaforma satellitare.