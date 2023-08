Rischia di farsi male per colpa della mascotte ai Mondiali di atletica: che spavento per Strachan La velocista bahamense Stracham è stata vittima di uno scherzo da parte della mascotte ai Mondiali di atletica di Budapest.

A cura di Marco Beltrami

Ai Mondiali di atletica di Budapest non mancano gli imprevisti. Ne sa qualcosa Anthonique Strachan, velocista delle Bahamas che spera di vincere una medaglia nella finale dei 200 metri. La classe 1993 è stata protagonista di una situazione curiosa, non in pista, ma nelle stanze riservate agli atleti per rilassarsi dopo le gare.

In una giornata molto movimentata e contraddistinta anche dall'incidente tra le golf cart che trasportavano diversi campioni, anche Anthonique Strachan ha dovuto fare i conti con un fuori programma particolare. Dopo essere arrivata terza nella semifinale dei 200 staccando così il biglietto per l'ultimo atto della gara, la bahamense si è concessa un po' di meritato relax. Come da procedura, Strachan si è recata in una delle camere create ad hoc per permettere agli atleti di rifiatare.

La velocista si è accomodata su un divano, scalza, e si è messa a guardare la TV e le altre prove dei Mondiali di atletica prima di tornare negli spogliatoi. Ad un certo punto però alle sue spalle è spuntata la mascotte della competizione, ovvero la pecora Youhuu. Si tratta di una particolare razza di questo mammifero che si può trovare solo in terra magiara.

La velocista è scappata via, ma ha rischiato anche di farsi male visto che ha messo il piede su una bottiglietta piena d'acqua che era vicina alle scarpe. Poteva andare incontro ad una slogatura o peggio, scivolando sull'oggetto non considerato alla luce dello spavento. Fortunatamente nessun problema per la ragazza che dopo poco si è lasciata andare ad una risata liberatoria, ed è stata allo scherzo abbracciando la mascotte.

Ai microfoni di Sportbladet, la bahamense ha parlato simpaticamente del siparietto con la mascotte scherzandoci su: "Mi ha spaventato, non l'avevo visto. È un piccolo bastardo molto astuto e non siamo in buoni rapporti. Gli ho fatto capire quanto mi fossi spaventata. Abbiamo risolto tutto con un abbraccio".