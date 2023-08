Incredibile incidente per Noah Lyles: coinvolto in uno scontro tra golf cart ai Mondiali di atletica Incredibile fuoriprogramma per Noah Lyles e altri atleti che devono disputare le semifinali dei 200 metri. Mentre venivano portati verso l’impianto sportivo sono stati coinvolti in un incidente tra due veicoli autorizzati, predisposti per gli spostamenti.

A cura di Alessio Pediglieri

Pazzesco incidente ai Mondiali di Budapest pochi momenti prima della semifinale ei 200 metri che ha coinvolto diversi atleti che si avvicinavano alla pista di atletica. Due veicoli, simili alle golf cart, si sono scontrati in piena velocità: su una di queste c'era anche Noah Lyles, il campione americano che proverà a vincere anche i 200 metri cercando di superare il record di Bolt. Nelle immagini Lyles sembra aver subito le conseguenze peggiori, visibilmente scosso mentre si tocca il capo. Insieme a lui c'erano a bordo anche Andrew Hudson e Luxolo Adams.

Le immagini che ritraggono l'incidente mostrano la violenza dell'impatto avvenuto nei pressi dell'impianto sportivo dove questa sera si disputano le semifinali dei 200 metri, big event atteso da tutto il mondo dell'atletica per capire se sarà il momento giusto per vedere crollare record oramai storici sulla distanza. Ma più che la pista, si teme che possa essere proprio questo incidente a poter incidere un po' più del dovuto e mettere in difficoltà Lyles, indiscusso favorito.

L'americano si è tenuto la testa subito dopo l'impatto improvviso e inaspettato, mentre per Hudson si sospettano problemi ad un occhio che potrebbero anche comprometterne la presenza sui blocchi. Purtroppo, se Andrew Hudson non dovesse farcela, comunque non ci saranno possibilità di ripescaggi, perché i tempi sono abbondantemente scaduti. Il primo degli escluso è il nostro Filippo Tortu che dunque non può ambire a coprirne il posto.

Proprio a seguito dell'incidente avvenuto nei pressi dello stadio di Budapest dove si stanno svolgendo i Mondiali di Atletica, la batteria con Lyles e Hudson è stata posticipata come ultima delle tre, per permettere il massimo dei recuperi a tutti gli atleti coinvolti. Alla fine, la batteria dei 200 metri si è corsa regolarmente: con Lyles che ha mostrato di essere ancora una volta più forte di tutti. Anche della sorte avversa a bordo di un golf cart che poteva pregiudicarne la performance.