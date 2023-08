L’Italia di Jacobs e Tortu favolosa nella staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica: è finale L’Italia della staffetta 4×100 vola ai Mondiali di atletica e conquista la finale. Straordinaria la prova di Jacobs, Tortu, Rigoli e Patta che si mettono alle spalle Sudafrica e Gran Bretagna.

A cura di Fabrizio Rinelli

Italia favolosa nella staffetta 4×100 ai Mondiali di Budapest in batteria di atletica leggera. Gli azzurri vincono e arrivano primi con un pazzesco 37″65 nonostante qualche imprecisione nei cambi. L'ultimo testimone lo prende Filippo Tortu che vince sul filo del rasoio contro il Sudafrica con la Gran Bretagna che finisce terza. Quarto e ripescato il Brasile con 38″19 che sopravanza di un centesimo la Nigeria. ripescata anche la Francia.

Tutto è iniziato con una grandissima performance di Rigali in partenza, primo cambio un po’ schiacciato con Jacobs che ha fatto una frazione delle suo mettendo in atto un perfetto cambio con Patta che poi ha fatto un cambio un po’ schiacciato con Tortu. Quest'ultimo è stato comunque bravo a chiudere forte tenendo indietro il Suafrica e la temibile Gran Bretagna che non va oltre il terzo posto. È a miglior prestazione mondiale stagionale, la seconda miglior prestazione italiana di sempre che conferma l'ottimo andamento degli azzurri pronti adesso a rincorrere l'oro.

Gli azzurri sono stati bravi ad avere la meglio su Sudafrica e soprattutto Gran Bretagna che erano stati i rivali dell'Italia nelle famose e ultime Olimpiadi di Tokyo. La finale sarà domani alle 21.40 e ci saranno anche Usa, Giamaica e Giappone dalla prima batteria. Ripescati con gli altri due migliori tempi Francia e Brasile. Grande soddisfazione da parte di Jacobs che, intervistato dai microfoni di Rai Sport, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato evidenziando anche la crescita sua personale dal punto di vista personale.

Ma nonostante questo, la medaglia d'oro olimpica si è soffermata soprattutto sulla grande crescita del gruppo e sulla vittoria di squadra che si è scoperta compatta e molto unita verso l'obiettivo finale. "Sappiamo che tutta la nazione corre con noi e diamo il 110% – ha detto ancora Jacobs al termine della gara – Conoscevamo già i nostri valori, ma questa prima vittoria ci dà fiducia". Jacobs ha parlato anche delle sensazioni avute quando Tortu ha tagliato per primo il traguardo: "Quando ho visto Filippo tagliare il traguardo per primo, mi è venuto un brivido".