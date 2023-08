Jacobs e Tortu oggi ai Mondiali di atletica 2023, a che ora gareggiano e dove vedere la staffetta in TV e streaming Il programma di oggi 25 agosto 2023 ai Mondiali di Atletica Leggera 2023 di Budapest, e gli orari della diretta TV su Rai2: occhi puntati su Marcell Jacobs e Filippo Tortu impegnati nella staffette 4×100.

A cura di Alessio Pediglieri

La staffetta 4×100 italiana oggi venerdì 25 agosto, dalle 19:30 scende in pista ai Mondiali di Budapest per disputare la batteria di atletica leggera, nella speranza di conquistare la qualificazione alla finale da Campioni Olimpici. Tanti i punti interrogativi dopo le deludenti prove individuali ma le certezze si chiamano Marcell Jacobs e Filippo Tortu, pronti al riscatto decisivo.

Filippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra, nel corso della conferenza stampa della vigilia andata in scena presso Casa Italia a Budapest ha confermato il ritorno di Jacobs dopo due anni di assenza dalla staffetta: "Marcell Jacobs sarà in seconda frazione. Per il resto della squadra devo sciogliere gli ultimi dubbi, darò la formazione soltanto nel corso del riscaldamento pre-gara". Gli altri azzurri in elenco sono Filippo Tortu, Simone Ceccarelli, Fausto Desalu, Lorenzo Patta, Roberto Rigali.

Il programma di oggi 25 agosto ai Mondiali di Atletica: orari e italiani in gara

Il National Athletics Centre di Budapest ospita oggi la settima e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. In palio ci sono altri quattro titoli iridati: 200 metri, salto triplo e tiro del giavellotto in campo femminile, 200 metri al maschile. Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach si giocheranno una medaglia nel triplo cercando il miglior piazzamento tra le prime 8. Poi attesa per le due staffette azzurre, maschile e femminile, sulla medesima distanza nella 4×100. Spazio anche agli 800 metri dove in semifinale femminile c'è Coiro mentre si scoprirà se Kaddari riuscirà a prendersi la finale femminile nei 200 metri.

A che ora corre Jacobs in staffetta 4×100 oggi e dove vederlo in tv

Il main event azzurro di giornata è rappresentato ovviamente dalla staffetta maschile 4×100 dove l'attenzione è tutta focalizzata sul rientro di Marcell Jacobs a due anni dall'ultima volta che corse col testimone e spinse l'Italia al successo olimpico. La batteria maschile della 4×100 con gli italiani capitanati da Jacobs scenderà in pista dalle 19:30.

Mondiali di atletica in TV e streaming, dove vederli in chiaro sulla Rai

I Mondiali di atletica di Budapest si possono seguire in diretta TV senza costi aggiuntivi grazie al servizio Rai. Su Rai 2 dalle 18.55 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 22.00 e su Rai Sport HD dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 20.30 alle 21.00. A pagamento, Mondiali su Eurosport, Sky Sport Arena e Sky Sport Summer. Per la diretta streaming in chiaro e gratuita, ci si deve invece collegare alla piattaforma RaiPlay.