Littler da record: secondo Mondiale a 18 anni e un milione di euro che lo consacra leggenda

Luke Littler conquista il secondo titolo mondiale consecutivo dominando la finale e incassando un premio record da un milione di euro. A soli 18 anni, il talento inglese si conferma il volto di una nuova era delle freccette mondiali.

Luke Littler continua a riscrivere la storia delle freccette e, a soli 18 anni, conquista il suo secondo titolo mondiale consecutivo portandosi a casa un premio da un milione di euro. Una cifra record che certifica non solo la sua superiorità sportiva, ma anche la crescita esponenziale di una disciplina ormai entrata definitivamente nel grande circuito globale.

Nella finale disputata a un Alexandra Palace sold out e ribollente di entusiasmo, il talento inglese ha travolto l’olandese Gian van Veen con un netto 7-1. Un punteggio che non ammette repliche e che racconta meglio di qualsiasi analisi la distanza vista sul palco tra il numero uno al mondo e il suo avversario, comunque protagonista di un percorso straordinario nel torneo.

Per decenni il volto delle freccette è stato Phil Taylor, dominatore assoluto con 14 titoli mondiali. Ma se Taylor ha rappresentato l’eccellenza tecnica, Littler sta incarnando la modernità: spettacolo, personalità e un impatto mediatico capace di portare questo sport ben oltre i tradizionali pub britannici. Non è un caso che il giovane inglese sia già considerato il simbolo di una nuova era.

Luke Littler domina il Mondiale di freccette: per lui un premio da un milione di euro

La finale, in realtà, si era aperta con qualche brivido: Van Veen ha vinto il primo set e provato a sorprendere Littler. Ma è stato solo un fuoco di paglia. Da quel momento in poi, “Luke the Nuke” ha alzato il ritmo, trovando una continuità quasi irreale e togliendo progressivamente fiducia al rivale. La sua media di oltre 106 punti a lancio è il manifesto di una prestazione dominante, degna dei più grandi di sempre.

Con questo successo, Littler diventa il quarto giocatore nella storia a difendere con successo il Sid Waddell Trophy e raddoppia il premio rispetto allo scorso anno. Il milione incassato è il simbolo di un trionfo sportivo, ma anche della definitiva consacrazione delle freccette come fenomeno globale. E la sensazione è che, per Luke Littler, questo sia solo l’inizio.