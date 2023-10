L’Europa domina la Ryder Cup, un tifoso celebra in modo epico: fuga sul green e tuffo in acqua L’incredibile successo da parte del Team Europe sugli USA alla Ryder Cup appena conclusasi a Roma, ha scatenato l’euforia generale del pubblico presente. Capitana da un signore che ha invaso i campi e si è gettato nel laghetto per festeggiare, davanti a caddies e sicurezza esterrefatti.

A cura di Alessio Pediglieri

Nel weekend si è conclusa l'edizione 2023 della Ryder Cup, il più grande evento di golf che si è disputato per la prima volta in Italia, alle porte di Roma. Un trionfo completo da parte del team Europe che ha dominato la scena nella tre giorni in cui ha sempre condotto in vantaggio sui favoriti USA. Un successo strepitoso, che ha visto la selezione dei golfisti del Vecchio Continente imporsi 16.5 a 11.5 e con scene di entusiasmo da parte dei tifosi presenti che hanno superato l'inimmaginabile con un'invasione molto particolare che ha già fatto storia sui social.

Il Team Europe non ha semplicemente vinto la Ryder Cup 2023, la prima giocata in Italia: al "Marco Simone" nella tre giorni tra venerdì e domenica ha semplicemente dominato la scena, con un avvio imponente e una conclusione che non ha fatto altro che confermare la supremazia della squadra guidata da Luke Donald e sugellata dal punto decisivo arrivato da Tommy Fleetwood con un colpo da maestro alla buca 16.

Sin dalle prime ore di venerdì mattina, si era capito che la Ryder Cup romana avrebbe regalato fortissime emozioni con gli Stati Uniti che partivano nettamente favoriti sulla carta ma che hanno pagato subito un avvio disastroso di fronte alla compattezza del Team Europe. Condannando gli USA all'umiliazione della ennesima sconfitta lontano da casa, puniti ancora una volta come accade oramai quasi da prassi, da trent'anni a questa parte. L'Europa ha vinto da squadra, ricevendo consensi unanimi dal mondo del golf: "Loro non capiscono quanto sia importante giocare insieme e ci hanno fatto il regalo più bello con la sceneggiata alla buca 18 di sabato" ha ricordato sull'orlo delle lacrime per l'emozione, il nostro Francesco Molinari, tra le menti che hanno preparato i campi del "Marco Simone" in una ‘regia' risultata vincente.

Ma se sul green la scena se la sono presa i componenti del Team Europe non è mancata una cornice di pubblico incredibile nel corso della tre giorni alle porte della Capitale. Dalla folle corsa alle prime luci dell'alba di venerdì mattina che ha evidenziato l'enorme richiamo della prima Ryder Cup italiana, alle scene di irrefrenabile tripudio che si sono susseguite domenica, allo scoccare del successo europeo. In particolare, ciò che è avvenuto subito dopo il tiro vincente di Fleetwood quando un distinto signore di mezza età ha sorpreso tutti, caddies compresi, ed è sfrecciato sul green.

Tra l'imbarazzo e l'incredulità generale, il tifoso si è lanciato direttamente verso lo specchio d'acqua lui di fronte e con un assolo da centometrista ha lanciato prima in area il cappello e per poi tuffarsi, a festeggiare il successo europeo. Non solo: non contento della sua prima performance, una volta ritornato sui campi, ha concesso il bis per il piacere delle telecamere e degli altri tifosi con cui ha poi continuato a esultare, bagnato fradicio.

Un'icona assoluta, che sui social è diventato anche l'emblema assoluto dello strapotere del Team Europe sugli USA, anche se è rimasta nascosta la sua vera identità. Così, l'immaginazione è volata, identificandolo sarcasticamente in uno dei personaggi più conosciuti proprio in America, per una straordinaria somiglianza, nei lineamenti e nel completo bianco indossato. Così, lo sconosciuto invasore è diventato subito il nuovo "colonello Sanders", soprannome che venne dato all'imprenditore americano Harland Sanders che ha creato la catena di fastfood più famosa d'Oltreoceano, la KFC.

Un'ulteriore beffa che si è aggiunta al bagno di folla successivo, con tanti altri tifosi che hanno imitato il solitario fan, esultando di fronte al successo europeo e all'umiliante sconfitta di una Ryder Cup italiana che è già diventata storia.