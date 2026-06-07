Kurtis Marschall batte Duplantis a Stoccolma in Diamond League: da 3 anni “Mondo” era invincibile

Proprio di fronte al proprio pubblico, Armand Duplantis deve cedere lo scettro nel salto con l’asta nella tappa di Stoccolma di Diamond League. A beffarlo, dopo 3 anni di dominio assoluto, è stato l’australiano Kurtis Marschall saltando 5.90.

Kurtis Marschall è riuscito a spingersi laddove Armand Duplantis non è potuto, per una volta, ad arrivare. Non una altezza astronomica, solo 5.90 ma tanto è valsa per conquistare la gara di salto con l'asta alla quinta tappa della Diamond League, in Svezia. Proprio di fronte al proprio pubblico, "Mondo" ha fallito l'ennesimo appuntamento con la vittoria, dopo tre anni di competizioni dove aveva sempre trionfato sbaragliato tutta la concorrenza.

Nella quinta tappa della Wanda Diamond League, a Stoccolma, per il "Bauhaus Galan", proprio di fronte al proprio pubblico, nell'appuntamento di casa, Armand "Mondo" Duplantis per una volta passa il testimone. Un errore a 5.60, già una autentica rarità per lui, aveva fatto presagire alcune difficoltà di giornata ma nessuno si sarebbe aspettato un crollo nella gara di salto con l'asta che non ha toccato nemmeno altezze indimenticabili.

La gara di salto con l'asta alla Diamond League: Duplantis sbaglia i 6.05 e si ferma a 5.90

Eppure, per un giorno, Armand Duplantis mastica amaro e deve cedere lo scettro di migliore. E' arrivato davanti a Baptiste Thiery terzo, a Menno Vllon, quarto e Zachery Bradford quinto, ma sui 5.90 è rimasto, a contendergli la vittoria, il solo Kurtis Marschall. Che lo ha beffato: dopo aver superato i 5.90 al terzo tentativo, e con Duplantis che aveva passato dopo i 5.80, l'australiano ha passato anche i 6 metri, misura invece fallita due volte da "Mondo". A quel punto il pluricampione e recordman svedese ha fatto la scelta più azzardata: rinunciare alle altre misure e provare direttamente un 6.05, misura ampiamente a propria dimensione, fallendo clamorosamente.

Duplantis battuto dopo 3 anni di dominio assoluto: vittoria storica per Marschall

Per Marschall un successo del tutto inaspettato: dopo 20 vittorie consecutive in Diamond League e 40 gare vinte consecutivamente il Re dell'asta è caduto proprio nel "giardino di casa", dopo tre anni di imbattibilità indiscussa, permettendo all'australiano di festeggiare una storica vittoria su una misura tutt'altro che impossibile: Duplantis ha stabilito, proprio lo scorso 12 marzo 2026 alla Mondo Classic di Uppsala, in Svezia, l'ultimo record del mondo, superando i 6.31.