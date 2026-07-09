Tamberi a sorpresa in gara alla Diamond League di atletica dopo quasi 300 giorni: “La mia rivincita”

Gianmarco Tamberi sarà presente a sorpresa in pedana domani, venerdì 10 luglio, allo stadio Louis II di Montecarlo in una delle tappe della Diamond League di atletica.

Gianmarco Tamberi annuncia a sorpresa la sua presenza in pedana domani, venerdì 10 luglio, allo stadio Lous II di Montecarlo in una delle tappe della Diamond League di atletica. Lo stesso campione del mondo 2023 di salto in alto ha confermato la sua partecipazione alla decima tappa del massimo circuito internazionale itinerante di atletica attraverso un video pubblicato sul proprio account Instagram proprio all'interno dello stadio del Principato scrivendo: "I'm coming for my revenge" ("sto tornando per la mia rivincita").

In linea con la sua personalità sorprendente, Tamberi dunque ci sarà precisamente 299 giorni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nel suo filmato pubblicato ha mostrato un ottimo salto in allenamento, accompagnato da un urlo di battaglia "Puoi farmi cadere, ma non riuscirai mai a fermarmi". Il fuoriclasse marchigiano salirà di nuovo su quella pedana che nel 2016 gli consentì di realizzare il record italiano (2.39 metri) prima dell'infortunio che lo costrinse a rinunciare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro che avrebbe affrontato da grande favorito.

E dunque per Tamberi questa sarà una tappa d'avvicinamento importante agli Europei in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. I Campionati Europei sorridono a Tamberi capace di vincerli già in tre occasioni, ovvero ad Amsterdam 2016, Monaco di Baviera 2022 e Roma 2024. Il marchigiano a Monaco dovrà vedersela contro il suo amico, ma avversario in pedana, Mutaz Essa Barshim (celebre per quella condivisione dell'oro a Tokyo), Matteo Sioli, ma anche l’ucraino Oleh Doroshchuk, l'americano JuVaughn Harrison e il giamaicano Romaine Beckford oltre al tedesco Tobias Potye e il ceco Jan Stefela.

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Oltre a Tamberi nella prestigiosa trasferta nel Principato di Monaco, ci saranno anche altri azzurri come lo stesso Sioli, Mattia Furlani (Campione del Mondo di salto in lungo, al rientro dopo l’infortunio) e a Dariya Derkach (salto triplo), mentre avevano già annunciato il proprio forfait Marcell Jacobs e Nadia Battocletti.