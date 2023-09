C’è la Ryder Cup a Roma, un’immensa marea umana si presenta all’alba: la folle corsa è impressionante Dalle 5 del mattino di venerdì 29 settembre, davanti ai cancelli del “Marco Simone Golf & Country Club” si sono presentati migliaia di tifosi che si sono dati battaglia per i posti migliori. L’Italia ospita per la prima volta il più importante evento al mondo di golf fino al prossimo 1° ottobre.

A cura di Alessio Pediglieri

Venerdì mattina poco dopo le 7.30 è iniziata ufficialmente la prima edizione italiana della Ryder Cup, la manifestazione di golf più importante al mondo che si concluderà il prossimo 1° ottobre. Un evento unico, che ha richiamato sui campi del "Marco Simone Golf & Country Club" di Guidonia, alle porte della Capitale, una marea umana formata da migliaia di appassionati che si è presentata all'entrata sin dalle prime luci dell'alba, molte ore prima dell'inizio.

Un evento unico, storico per il nostro Paese, che ospita per la prima volta la Ryder Cup, torneo esistente dal lontano 1927 e che si disputa in via itinerante ogni due anni con il classico confronto tra una selezione di golfisti americani e una europea. Un appuntamento imperdibile, per la prima volta in Italia, che è stato accolto con un enorme entusiasmo da parte dei tifosi e che ha richiamato a sé una infinità di star dal mondo politico, dello spettacolo e dello sport. In modo particolare, è stata emozionante la scena che si è presentata ai cancelli sin dalle 5 del mattino, quando una fiumana di tifosi ha invaso i campi in una folle corsa per accaparrarsi i posti migliori in tribuna.

Migliaia di appassionati si sono accalcati davanti all'entrata del Golf Club capitolino e non appena, sulle note di ‘Nessun dorma', si sono spalancate le porte, è scattata una forsennata invasione verso gli spalti: scene impressionanti che hanno evidenziato l'enorme impatto di questo evento in un Paese, come in Italia, in cui il golf sta pur vivendo un momento di assoluta stasi. Il via ufficiale della sfida tra il Team Europe e il Team Usa è stato dato alle 7.35 quando, dal tee della buca 1 Rahm ed Hatton per la squadra europea hanno aperto la prima sfida, alla coppia statunitense formata da Scheffler-Burns.

Un appuntamento intenso, che si sviluppa in più giornate secondo il regolamento del torneo: nei primi due giorni spazio ad una sessione di quattro fourball e una sessione di quattro foursome mentre l'ultima giornata è riservata ai 12 incontri singoli. Ma il pubblico è stato, da subito, assoluto protagonista: in diversi video diventati virali sui social, la partecipazione all'evento è stata fantastica, coinvolgendo tutti i presenti, senza distinzione tra chi era pronto a tifare per il Team USA e chi avrebbe sostenuto la selezione europea.

Ma il fascino della Ryder Cup non ha attratto a sé i semplici appassionati. Sul green romano c'è stata una vera e propria sfilata di stelle, dal mondo dello spettacolo a quello dello sport. Un richiamo irresistibile che ha spinto anche il Manchester City, recente vincitore della Champions League, a fare gli auguri al Team Europe contro gli USA direttamente dall'account ufficiale del club inglese.

Non solo, perché dal parterre selezionato per gli ospiti VIP, si sono palesati volti di sportivi di primissimo piano e da sempre appassionati di golf. Tra gli altri, non sono passati inosservati Nole Djokovic, numero uno del tennis mondiale e il nostro Matteo Berrettini accompagnato da Melissa Satta, o Gareth Bale, ex nazionale gallese e stella del Real Madrid. Oltre alle principali autorità sportive italiane, da Giovanni Malagò ad Andrea Abodi che avevano presenziato alla cerimonia ufficiale di apertura dell'evento.