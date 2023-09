Incredibile alla Ryder Cup di Roma: il Team Europe umilia gli USA e riscrive la storia del golf Strepitoso successo per Viktor Hovland e Ludvig Aberg del Team Europe che hanno umiliato il n.1 al mondo Scheffler e il compagno di squadra Koepka per gli Stati Uniti. Conquistano la vittoria più larga di sempre nei foursomes di Ryder Cup dal 1961 ad oggi.

A cura di Alessio Pediglieri

Appena iniziata la Ryder Cup 2023, di scena per la prima volta in assoluto in Italia, e subito si è riscritta la storia del golf in questa mitica competizione che vede dagli anni '20 la selezione europea e quella americana a confronto. Il merito è proprio del Team Europe che conduce apertamente sugli USA grazie ad un risultato a dir poco clamoroso che permette ai golfisti del Vecchio Continente di conquistare la vittoria più larga di ogni tempo nella storia dei foursomes in Ryder Cup.

Dunque, la prima edizione italiana di Ryder Cup è già entrata di diritto negli annali del golf mondiale e il nome di Roma sarà in eterno legato ad un record che era proprio degli Stati Uniti in questa competizione, cancellato dall'Europa. E' accaduto tutto nella mattinata di sabato 30 settembre, che ha aperto la seconda giornata di Ryder Cup 2023. Il Team Europe, formato dalla coppia Viktor Hovland e Ludvig Aberg, che stava già conducendo i giochi 6.5-1.5 dopo la prima giornata, si è aggiudicata immediatamente uno dei match dei foursome di sabato.

Contro la coppia del Team Usa formata dal numero uno al mondo Scheffler e da Koepka, il duo europeo ha strabiliato i tifosi assiepati in tribuna e chi ha seguito l'evento in diretta in TV e in streaming. Grazie ad un risultato impressionante quando il Team Europe si è portato sul 7.5-1.5 già dalla buca 11: con 9 colpi di vantaggio su 7 buche ancora da affrontare, per gli USA non c'è stato più scampo, decretando la vittoria più larga di sempre nella storia della manifestazione.

Un margine incolmabile che ha portato il Team USA ad una clamorosa sconfitta, ridisegnando la storia dei foursomes alla Ryder Cup. Ad oggi, la vittoria più larga in una partita di singolare a 18 buche, rimane il 10&8, del lontanissimo 1929 agli albori della competizione, In quel frangente, George Duncan sconfisse Walter Hagen ma con un'eccezione sostanziale: si trattava di una partita a 36 buche, non a 18. Se si riavvolge il nastro e si guardano i precedenti a 18 buche, un formato iniziato solamente nel 1961, Hovland e Aberg hanno fatto qualcosa di strepitoso: hanno superato il record detenuto da Tom Kite, che batté Howard Clark 8&7 nel 1989, e lo stesso risultato con cui Fred Couples sconfisse Ian Woosnam, nel 1997.