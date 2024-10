Cosa succede a Luna Rossa dopo la fine della Louis Vuitton Cup: la decisione del team Prada Pirelli

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Cosa succederà a Luna Rossa dopo la sconfitta subita da INEOS Britannia nella Louis Vuitton Cup, e la fine del sogno di affrontare Team New Zealand per l'America's Cup? Ci ha pensato lo skipper Max Sirena a fugare ogni dubbio sul futuro del team che andrà avanti e si metterà nuovamente in gioco per provare a regalare una gioia a tutta l'Italia.

Max Sirena svela il futuro di Luna Rossa, la decisione del team Prada

Il velista italiano, team director e skipper di Luna Rossa ha infatti confermato attraverso i canali ufficiali del Team, che tutti andranno avanti per provare ad andare fino in fondo. Questo d'altronde rappresenta anche la notizia migliore, quella a cui aggrapparsi dopo la sconfitta contro Britannia: "La cosa positiva è che il team andrà avanti: credo che questa sia la cosa più importante per la vela, per i giovani, per i tifosi che seguono Luna Rossa da tanti anni".

Tutto grazie al presidente del gruppo Prada Patrizio Bertelli, e alla famiglia intera che con passione continuano ad inseguire il sogno: "Bisogna dare merito a Patrizio Bertelli e alla famiglia Prada per l’impegno e la costanza che ci mettono in questo gioco, che è difficilissimo e quasi impossibile da vincere. L’unico modo è riprovarci ogni volta cercando di fare un errore in meno degli altri".

Cosa succede ora a Luna Rossa, si torna a casa senza rimpianti

Dunque dopo 6 tentativi, il team Prada proverà l'assalto all'America'Cup, con la speranza di poter contare su una dose di esperienza sempre maggiore. Per questo sarà fondamentale anche analizzare al meglio la sconfitta di oggi: "Oggi bisogna dare merito a INEOS Britannia: hanno sicuramente regatato meglio di noi. L’importante è andare a casa senza avere rimorsi e con la consapevolezza di avere dato tutto". Ora ci vorrà un po' di riposo per ricaricare le energie e tornare poi in acqua più carichi di prima.