video suggerito

È morto Franco Chimenti, il presidente della Federgolf aveva 85 anni: ha portato in Italia la Ryder Cup È morto Franco Chimenti, il presidente della Federgolf. Il dirigente napoletano aveva compiuto 85 anni ad agosto e pochi giorni fa era stato rieletto anche per il quadriennio 2025-2028. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Franco Chimenti, il presidente della Federgolf. Il dirigente napoletano aveva compiuto 85 anni ad agosto e pochi giorni fa era stato rieletto anche per il quadriennio 2025-2028. È l'uomo che l'anno scorso ha portato in Italia la Ryder Cup.

Il modo del golf, non soltanto in Italia, è in lutto: sotto la presidenza di Chimenti lo sport è cresciuto nei numeri e nel ‘sentiment' in Italia, riuscendo ad uscire dai confini della disciplina per pochi eletti.

Chi era Franco Chimenti, presidente di Federgolf per sette mandati

Franco Chimenti era nato a Napoli il 7 agosto 1939 ed è stato a lungo professore ordinario di Chimica Farmaceutica all'Università "La Sapienza" di Roma, dove ha ricoperto poi anche la carica di preside. Ha iniziato a conoscere il golf già in età matura e grazie alla sua guida il golf italiano ha conquistato un ruolo di rilievo a livello internazionale.

Leggi anche Totò Schillaci è morto a 59 anni, era in cura da tempo per un tumore al colon

Ha condotto la Federazione Italiana Golf per sette mandati. Poche settimane fa era stato confermato per l'ennesima volta alla guida della federazione per per il quadriennio 2025-2028.

Nel 2021 era stato insignito del Collare d'Oro al merito sportivo a coronamento di una lunga carriera da dirigente al servizio dello sport. Ha portato in Italia la Ryder Cup nel 2023: un successo per la squadra dell'Europa, e una vittoria per l'Italia.

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni, ha voluto esprimere così il suo cordoglio per la morte di Franco Chimenti: "Provo grande dolore per la scomparsa di Franco Chimenti, storico Presidente della Federazione Italiana Golf e grande figura dello sport italiano. Mi stringo al dolore della sua famiglia. Ci mancheranno la sua energia e positività. Riposa in pace, Franco".

(in aggiornamento)