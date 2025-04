È morto Giulio Drago, il portiere del Pontedera che vinse contro l’Italia di Sacchi prima di USA ’94

video suggerito

Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

È morto Giulio Drago, il portiere dell'Empoli della prima storica promozione in Serie A e del Pontedera che vinse contro l'Italia di Sacchi prima di USA '94. Prodotto del vivaio della Juventus, giocò in A anche a Bari. Aveva 63 anni ed è deceduto e nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove era ricoverato da qualche giorno.

Proprio il club bianconero gli ha dedicato un posti sul profilo ufficiale di X: "Riposa in pace, Giulio".

Giulio Drago, il portiere dell'Empoli della prima storica promozione in Serie A

Dopo il periodo alla Juventus giocò con la Cremonese, squadra con cui debuttò in Serie B nella stagione 1983-84. A Empoli, dove militò dal 1984 al 1989, conquistò la prima storica promozione in Serie A e detiene il record di imbattibilità in Serie A (491′) nel 1987-88. Salvemini, che lo aveva allenato in Toscana, lo volle al Bari, sempre in A, ma l'avventura in Puglia non fu particolarmente fortunata. In Serie B vestì le maglie di Triestina e Ascoli. La sua carriera terminò nel Pontedera: era il portiere della squadra che nell'aprile 1994 si tolse la soddisfazione di sconfiggere in amichevole l'Italia di Arrigo Sacchi.

Era rimasto a vivere a Empoli e ha collaborato con il settore giovanile del club toscano per un lungo periodo prima di uscire dal mondo del calcio.

Giulio Drago, il portiere del Pontedera che vinse contro l'Italia di Sacchi prima di USA '94

Giulio Drago era il portiere del Pontedera, squadra di Serie C2, che vinse per 2-1 contro l'Italia di Arrigo Sacchi che si preparava per i Mondiali di USA '94: incredibilmente il club toscano riuscì a battere gli Azzurri per 2-1 scatenando polemiche incredibili alla vigilia della Coppa del Mondo.

Per la squadra da D'Arrigo segnarono Matteo Rossi e Aglietti mentre per la Nazionale accorciò Massaro: nonostante il lunghissimo recupero gli Azzurri non riuscirono a pareggiare.

Il giorno dopo La Gazzetta dello Sport titolava: "Ai Mondiali il Pontedera": si trattava della ciliegina sulla torta di una stagione che portò i toscani alla promozione in C1, ma quell'impresa resterà per sempre nella storia. Era 6 aprile 1994, si giocava a Coverciano.

La Cremonese ricorda Drago: "Le tue mani sicure ci guideranno per sempre dall’alto"

Questa la nota ufficiale del club lombardo per ricordare Giulio Drago.

È con profondo dolore che U.S. Cremonese apprende la notizia della scomparsa di Giulio Drago. Alla moglie Patrizia, ai figli Filippo e Marco e a tutti i famigliari vanno le più sentite condoglianze della proprietà e del club grigiorosso. Drago, portiere grigiorosso della leggendaria squadra che conquistò la storica promozione in Serie A del 1984, si è spento nel pomeriggio di venerdì 18 aprile. all’Ospedale San Giuseppe di Empoli dove era ricoverato. Le tue mani sicure ci guideranno per sempre dall’alto, Giulio.