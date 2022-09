Italia-Francia Mondiali volley in diretta, orario e dove vedere i quarti in TV e streaming L’Italia di De Giorgi affronterà la Francia nella sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile: tutte le informazioni sul match, e dove vederlo in TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia si gioca un posto tra le prime quattro del mondo contro la Francia. La Nazionale di Fefé De Giorgi scenderà in campo per i quarti di finale dei Mondiali 2022 mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 17.30 all'Arena Stožice di Lubiana per un match che si preannuncia spettacolare. Gli Azzurri dovranno scontrarsi con i campioni olimpici in carica in uno scontro da dentro o fuori che sarà tutto da gustare che il tabellone ha riservato a Giannelli &co.

Dopo aver battuto Canada, Turchia e Cina senza troppi problemi; l’Italia si è presa il posto ai quarti battendo Cuba per 3-1 mentre la Francia ha dovuto annullare un match-point al Giappone e sudare al tie-break per proseguire la sua avventura ai Mondiali. I campioni d’Europa hanno perso in maniera netta l’ultimo precedente, il 3-0 nella semifinale di Nations League a Bologna, ma non sarà la stessa gara e la corazzata guidata da Andrea Giani non imbattibile.

La Francia è una squadra molto forte e può contare su fuoriclasse del calibro di Earvin Ngapeth e di Stephen Boyer, del centrale Barthelemy Chineneyeze e del palleggiatore Antoine Brizard. A queste armi l'Italia dovrà cercare di contrapporre le sue, come la regia di Simone Giannelli e le schiacciate di Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dove vedere Italia-Francia di pallavolo maschile in tv sui canali Rai

Dove seguire in tv e in streaming Italia-Francia? Il quarto di finale dei Mondiali 2022 di volley maschile sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky. La sfida si potrà vedere anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Volleyball World Tv. Sarà quindi possibile vedere la partita sia in chiaro che con la pay-per-view.

A che ora si gioca la partita tra Italia e Francia

L'orario di inizio della partita dei Mondiali di Pallavolo maschile tra Italia e Francia è alle ore 17.30. Il match verrà trasmesso sui canali Rai.

Il tabellone dei Mondiali di volley, contro chi gioca l'Italia se vince

Chi troverebbe sul suo cammino la Nazionale di De Giorgi in caso di qualificazione per alla semifinale dei Mondiali di volley 2022? Gli Azzurri se la vedrebbero con la vincente dello scontro tra Slovenia e Ucraina, che hanno eliminato rispettivamente Germania e Paesi Bassi negli ottavi e daranno vita ad un confronto di grande spessore tecnico nei quarti.