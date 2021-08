Italia, caccia alla medaglia numero 40 alle Olimpiadi nell’ultimo giorno di gare Nella classifica delle Olimpiadi di Tokyo 2021 l’Italia è posizionata al 9° posto nella top 10. Dieci ori, dieci argenti e diciannove bronzi. Totale, 39 medaglie in 18 specialità differenti (una in più rispetto ad Atene 2004). Dopo il bronzo strappato da Abraham Conyedo nella lotta libera, ecco chi sono gli azzurri che possono regalare l’ennesimo exploit.

Nella classifica delle Olimpiadi di Tokyo 2021 l'Italia è posizionata al 9° posto nella top 10, ed è già record rispetto a Los Angeles 1932 e Roma 1960: stesso numero di metalli più preziosi di Paesi Bassi e Germania ma un argento in meno che la penalizza nella graduatoria. Ce la faranno gli ultimi azzurri in gara nella giornata conclusiva dei Giochi a conquistare il 40° titolo, raggiungendo la cifra tonda di podi e successi? Il bronzo strappato da Abraham Conyedo nella lotta libera (categoria 97 kg) ha il sapore dell'ammazzacaffè dopo il filotto di trionfi arrivati nell'atletica (Massimo Stano e Antonella Palmisano nella marcia; la staffetta 4X100 trascinata da Filippo Tortu nel finale per un centesimo).

È in questa disciplina (con ben 5 ori) che gli Azzurri hanno segnato un risultato pesante, una pietra miliare piazzata nella storia dello sport perché mai il nostro Paese era riuscito in un'impresa del genere. A spiccare è la vittoria di Marcell Jacobs nella specialità regina per i figli del vento: il trionfo nei 100 metri piani è stato tanto esaltante quanto bersagliato da allusioni, sospetti e ricostruzioni giornalistiche editate a mo' di schizzi di fango per macchiare la credibilità del neo campione olimpico.

I riflettori adesso sono tutti puntati sull'ultima giornata di gare che si disputeranno nella notte italiana. Elisa Balsamo nell'Omnium una delle candidate al podio. La caduta nel Madison di venerdì ne aveva messo in dubbio la partecipazione ma sarà regolarmente in sella alla bici. Le azzurre della Ginnastica Ritmica (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean) proveranno a restare nella scia di Bulgaria e Russia nella finale dell'All Around. Poche, almeno sulla carta, le speranze di un exploit nella maratona maschile con Yassine El Fathaoui, Eyob Ghebrehiwet Faniel, Yassine Rachik ai nastri di partenza.