Finale Mondiali pallavolo 2022, oggi Italia-Polonia: orario e dove vederla in diretta TV e streaming L’Italia stasera affronterà la Polonia nella finale dei Mondiali 2022 di volley maschile: tutte le informazioni sul match, l’orario e dove vederlo in TV e streaming. L’Italia non è campione del mondo di pallavolo maschile dal 1998.

A cura di Alessio Morra

Appuntamento con la storia per l'Italia che stasera a Katowice disputa la finale dei Mondiali 2022 di pallavolo maschile contro la Polonia, padrona di casa e favorita nei pronostici. Gli Azzurri, guidati magistralmente da Ferdinando ‘Fefe' De Giorgi, proveranno a tornare sul tetto del mondo dopo 24 anni. La finale si disputerà stasera domenica 11 settembre e inizierà alle ore 21:00. La partita trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su RaiPlay.

L'Italia è Campione d'Europa, mentre la Polonia ha vinto le ultime due edizioni dei Mondiali. La Nazionale italiana ha vinto agevolmente nella fase a gironi con Canada, Turchia e Cina ed è stata perfetta anche nella fase a eliminazione diretta eliminando negli ottavi Cuba (contro cui vinse il primo Mondiale nel 1990), nei quarti la Francia, nel match più dura, i transalpini sono stati piegati al tie-break del quinto set e poi hanno battuto 3 set a 0 la Slovenia. Ecco tutte le informazioni sulla partita: orario e dove vederla in diretta tv e streaming.

Dove vedere Italia-Polonia di pallavolo maschile in tv sui canali Rai

Dove seguire in tv e in streaming Italia-Polonia? La finale dei Mondiali 2022 di volley maschile sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 2 ma anche su Sky, che trasmette la manifestazione e manderà in onda la finale sul canale 204 (Sky Sport Arena). Italia-Polonia in streaming si potrà vedere su Rai Play, Sky Go, Now e Volleyball World Tv.

A che ora si gioca la partita tra Italia e Polonia

Quando si gioca Italia-Polonia di volley? L'orario d'inizio della finale dei Mondiali di pallavolo è fissato per le ore 21:00. Il match verrà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2. La partita sarà anticipata dalla finale per il 3° posto tra Brasile e Slovenia, in programma dalle 18:00.

L'Italia ha vinto 3 volte i Mondiali di pallavolo maschile

La ‘Generazione dei Fenomeni' guidata da Julio Velasco ha vinto tre Mondiali di pallavolo, tre titoli consecutivi conquistati nel 1990, nel 1994 e nel 1998. Prima di quel decennio d'oro l'Italia maschile aveva disputato solo una finale, nel 1978. Quella di oggi è la prima finale dell'Italia nei Mondiali di pallavolo dopo quella vinta in Giappone contro la Jugoslavia. La Polonia ha vinto le ultime due edizioni (2014, 2018) e come gli Azzurri vantano tre successi, l'altro nel 1974.