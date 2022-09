L’Italia del volley è in finale dei Mondiali: azzurri da sogno, Slovenia battuta con un netto 3-0 L’Italia del volley maschile raggiunge la finale dei Mondiali. Gli azzurri hanno battuto la Slovenia con un netto 3-0 e ora puntano alla finalissima contro la Polonia.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia del volley maschile raggiunge la finale dei Mondiali. Gli azzurri hanno dato seguito all’esaltante quarto di finale contro la Francia vinto al tie-break battendo anche la Slovenia in semifinale. Un netto 3-0 per la Nazionale del Ct De Giorgi che contro Tine Urnaut e compagni in quello che è stato un autentico remake dell’ultima finale degli Europei conquistati dagli azzurri, si giocheranno il titolo contro la Polonia. A Katowice si è avuta subito la sensazione che l'Italia potesse avere la meglio sui suoi avversari.

E infatti il primo set se lo porta a casa subito l'Italia dominando nella fase iniziale portandosi fino al 7-1 nonostante la reazione importante della Slovenia. Nella fase finale altra accelerata dei campioni d'Europa che vanno fino al 20-16 per poi portarsi a casa definitivamente il set. Nel secondo set l'Italia non ha mai dato la sensazione di poter perdere la gestione della gara stando sempre davanti agli avversari respingendo ogni attacco e tentativo di una Slovenia imprecisa e poco concreta. Nel terzo e ultimo set il delirio italiano con il definitivo 3-0 con un netto 25-21, 25-22 e 25-21 che porta gli azzurri in finalissima dopo 24 anni.

Domani alle 21.00 l’appuntamento con la storia per l'Italia che si ritroverà dall’altra parte della rete la Polonia. Gli azzurri ora vogliono completare l'opera per provare a conquistare un trofeo che manca in Italia dal 1998. Strepitose le prove di Giannelli e Lavia, ma anche quella del libero Balaso. I ragazzi del Ct De Giorgi vogliono adesso il quarto titolo mondiale della sua storia contro i padroni di casa che nell’altra semifinale avevano messo al tappeto il Brasile al tie-break.

Quello dell'Italia è stato un match davvero splendido per una semifinale dominata contro la Slovenia. Un 3-0 che non lascia spazio a ulteriori interpretazioni arrivato in maniera netta e con quella ferocia sportiva tale da intimorire subito gli avversari. Buonissima anche la partita giocata da Romanò, preciso nei momenti decisivi. Domani, domenica 11 settembre, l'appuntamento con la storia per un'Italia sensazionale che adesso vuole solo chiudere in bellezza questi Mondiali.