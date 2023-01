Un’altra grande vittoria agli ascolti tv per Lolita Lobosco 2, Luisa Ranieri è imbattibile La seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 conferma il grande seguito che la fiction con Luisa Ranieri riesce ad avere sul pubblico di Rai1.

Anche la seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 conferma il grande seguito che la fiction con Luisa Ranieri riesce ad avere sul pubblico di Rai1. Quella di ieri sera, 15 gennaio 2023, è una grandissima vittoria del servizio pubblico che prosegue il suo percorso di grandi successi nel campo della serialità. Sulle altre reti, non c'è grande controprogrammazione. Canale 5 manda in onda in prima tv in chiaro Wonder Woman 1984, ma non supera i due milioni di spettatori netti. Bene Che Tempo Che Fa su Rai3, Non è L'Arena su La7 non supera il 4.7%.

Gli ascolti tv del 15 gennaio 2023

La seconda puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 in onda su Rai1 ha realizzato 5.288.000 spettatori netti pari al 28.2% di share. Il secondo programma più visto è il talk show di Fabio Fazio su Rai3: 2.530.000 spettatori netti pari al 12.1%. Il segmento Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.426.000 spettatori netti per il 9.2% di share. Il terzo programma è su Canale 5: debole il risultato di Wonder Woman 1984 con Gal Gadot: gli ascolti sono pari a 1.760.000 spettatori netti per uno share del 10.6%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Sulle altre reti, il film Così è la vita in onda su Italia 1 è stato visto da 932.000 spettatori netti per il 5% di share. La serata dedicata ai telefilm di Rai2: N.C.I.S. Los Angeles è stato visto da 785.000 spettatori netti per il 3.7% di share. Fire Country è stato visto da 528.000 spettatori netti per il 2.6% di share. Non è L'Arena, il talk show di Massimo Giletti, in onda su La7 è stato visto da 692.000 spettatori netti per il 4.7% di share. Zona Bianca, in onda su Rete4, è stato visto da 498.000 spettatori netti per il 3.4% di share. Su Tv8 4 Hotel, il format condotto da Bruno Barbieri, raggiunge 537.000 spettatori netti per il 3.2% di share. Sul Nove Only Best – Comico Show è seguito da 265.000 spettatori netti per l'1.4% di share.