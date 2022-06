“The Boys” e la scena più disgustosa della storia delle serie tv: l’esplosione di un uomo dal pene La terza stagione di “The Boys” si apre con una scena raccapricciante: l’esplosione di uomo dal pene. Attenti agli spoiler.

Partiamo col dire che parleremo nel dettaglio di una scena del primo episodio della terza stagione di The Boys, disponibile su Amazon Prime Video. Quindi: attenti agli spoiler. Adesso che siete tutti avvisati, possiamo dirvi che questa è una di quelle scene destinate a fare storia tanto è raccapricciante. L'eccesso è tale che questa stessa scena potrebbe registrare anche l'arrivo di nuovi spettatori, che si erano persi le puntate precedenti, solo per recuperare e tutto al fine di gustare questa esplosione di un uomo dal pene. Sì, avete letto bene: c'è un uomo che esplode; l'esplosione parte dal pene. Come? The Boys è una serie di supereroi, lo avete dimenticato?

L'esplosione del pene in The Boys

Termite è un supereroe che ha il potere di ridursi alle dimensioni di un insetto (una sorta di Ant-Man, più o meno). Quando si ritrova con un suo flirt in privato, dopo aver preso della droga insieme, questi gli chiede di farlo godere. Termite utilizza il suo superpotere per entrare ‘letteralmente' nel pene del suo amante, iniziando una specie di gioco erotico. Termite inizia a massaggiargli le pareti dell'uretra, poi però si accorge che sta per starnutire e lo starnuto lo riporterebbe alla dimensione naturale. Purtroppo, non riesce più trattenersi e…boom. La scena è estremamente disgustosa: il povero amante di Termite è diviso in due e più pezzi mentre sangue e fluidi corporei sono ovunque.

Come hanno fatto a realizzare la scena

Lo showrunner di The Boys ha spiegato che per rendere fedelmente la scena, compreso il corpo distrutto del malcapitato, hanno ricreato tutto nei minimi dettagli, compreso un calco in silicone dell'attore: "Abbiamo creato le viscere, abbiamo realizzato il sangue, l'intestino, io vari organi e poi abbiamo messo tutto nella gabbia toracica cava di un manichino, di modo che, una volta accasciato sul letto, tutto sarebbe fuoriuscito naturalmente". Non c'è altro da aggiungere, proprio una bella scena del…