The Boys, come vedere la terza stagione della serie gratis in streaming su Amazon Prime Video Da oggi 3 giugno 2022 sono disponibili su Amazon Prime Video i primi episodi di “The Boys 3”, la serie satirica Amazon Original tratta dall’omonimo fumetto del NY Times. Ecco come vederli gratis.

A partire da oggi venerdì 3 giugno 2022 sarà possibile vedere gratis in streaming su Amazon Prime Video i primi tre episodi della terza stagione di The Boys, la serie satirica Amazon Original tratta dal celebre fumetto del NY Times, scritto da Garth Ennis e illustrato da Darick Robertson.

Gli altri 5 episodi della terza stagione usciranno con cadenza settimanale, ogni venerdì, fino all'8 luglio, data di uscita della puntata finale.

La serie, prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, propone una visione irriverente dei classici supereroi, che, abusando dei loro straordinari poteri, diventano celebrità, politici e personalità importanti.

In The Boys 3, i protagonisti dovranno affrontare nuove sfide e risolvere le questioni sorte nelle due stagioni precedenti. Inseguendo il mito del primo Supereroe, Soldier Boy, si scatenerà una guerra tra i The Boys e i Sette: chi la spunterà?

Come vedere gratis in streaming i primi 3 episodi di The Boys 3

Gli episodi della terza stagione di The Boys sono disponibili gratis in streaming su Prime Video, il servizio dedicato agli iscritti Amazon Prime, a partire da oggi, venerdì 3 giugno 2022.

Per vedere tutti gli episodi della serie vi basterà seguire questi semplici passaggi: aprite Amazon, cliccate sul menu a tendina, selezionate "Amazon Prime Video" e poi "Accedi o Registrati". A questo punto, avrete due possibilità. Se siete già abbonati al servizio premium, dovrete effettuare il log in al vostro account Amazon Prime e cercare nella sezione "Video" il titolo da vedere.

Qualora, invece, vogliate iscrivervi per la prima volta a Prime, sarà necessario registrarvi, compilare l'apposito form con i dati richiesti e seguire la procedura di accesso descritta prima.

Tuttavia, se non siete certi di voler sottoscrivere l'abbonamento annuale ad Amazon Prime, potrete sempre approfittare del periodo di prova gratuita di 30 giorni, entro i quali valutare il servizio e fruirne in maniera del tutto gratuita.

Nel caso, dopo i 30 giorni, decidiate di non proseguire con Prime, vi basterà disdire la prova gratuita poche ore prima del termine previsto: il vostro account sarà cancellato e non vi sarà addebitato alcun costo aggiuntivo.