The Boys 4 è ufficiale: Prime Video conferma la produzione di una nuova stagione Prime Video ha ufficializzato i lavori della quarta stagione, che oggi è arrivata al suo quarto episodio della terza stagione.

The Boys avrà la sua quarta stagione. Prime Video ha ufficializzato i lavori della serie, che oggi è arrivata al suo quarto episodio della terza stagione, coprodotta con Sony Pictures Television. Il successo e l'accoglienza della terza stagione, che si concluderà venerdì 8 luglio, aveva dato le giuste sensazioni. Oggi, Prime Video ha ufficializzato con le dichiarazioni dei vertici della produzione. Ottimi i numeri: il pubblico mondiale è cresciuto del 17% rispetto alla seconda stagione e del 234% rispetto alla prima.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Vernon Sanders, head of global television per Amazon Studio, ha espresso grande soddisfazione per questo rinnovo: "The Boys continua a mettere alla prova i limiti della narrazione, divertendo e, contemporaneamente, facendo una satira sociale a tratti fin troppo reale. Questo mondo creato nella serie ha fatto presa a livello globale in modo incredibile e il numero di spettatori nel weekend di lancio ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che hanno dato vita al franchise per Prime Video e non vediamo l’ora di portare ancora più The Boys ai nostri spettatori”.

The Boys è anche un cartone animato

The Boys include adesso anche una serie antologica animata da otto episodi chiamata "The Boys presents: Diabolical", sempre disponibile su Prime Video. In fase di produzione anche uno spin-off ancora senza titolo, ambientato nell'unico college americano esclusivo per supereroi adolescenti.

La scena più disgustosa

La terza stagione di “The Boys” si è aperta con una scena raccapricciante: l’esplosione di uomo dal pene. Termite è un supereroe che ha il potere di ridursi alle dimensioni di un insetto (una sorta di Ant-Man, più o meno). Quando si ritrova con un suo flirt in privato, dopo aver preso della droga insieme, questi gli chiede di farlo godere. Termite utilizza il suo superpotere per entrare ‘letteralmente' nel pene del suo amante, iniziando una specie di gioco erotico. Purtroppo, però, fa uno starnuto che lo riporta alle dimensioni naturali e il suo amante esplode.