Squid Game 2 è la serie coreana più attesa del 2023, ma non uscirà quest’anno

Netflix ha svelato la pubblicazione di tutte le principali serie coreane per il 2023: ci sono ben 32 titoli tra film, serie tv e reality show. Tra questi titoli, purtroppo, non c'è quella che ad oggi è la serie più attesa ovvero Squid Game 2. La serie di Hwang Dong-hyuk non è solo la più vista di sempre ma è anche la più richiesta secondo lo studio del servizio indipendente CasinoAlpha che ha analizzato un elenco completo di nuove uscite e ha scoperto quali sono i titoli più cercati su Google.

La seconda stagione di Squid Game: quando esce

La seconda stagione di Squid Game è in cima alle ricerche di Google con un volume di ricerche mensili che supera il milione. La prima stagione è stata rilasciata su Netflix il 17 settembre 2021, il che significa che è trascorso più di un anno da quando i fan hanno iniziato a chiedere un sequel, indipendentemente dal fatto che Netflix ne avesse davvero pianificato uno all'inizio. Nel giugno 2022, infatti, la piattaforma dalla grande "enne" rossa ha deciso di confermare la produzione di una seconda stagione.

Tutte le altre serie più attese

Il secondo titolo più atteso è All of Us Area Dead: la seconda stagione è in fase di produzione, ma non sarà disponibile nel 2023, proprio come Squid Game. Però, quest'anno Netflix lancerà un reality show, un vero e proprio survival game, ispirato alla serie con la stessa troupe che cura trucchi ed effetti speciali, si chiama Zombieverse e vedrà come protagonisti una serie di concorrenti che dovranno scappare da un circuito realizzato nelle vere strade di Seoul, come se fuori fosse davvero scoppiata un'epidemia zombie. Un altro drama apocalittico molto atteso è Sweet Home, per quello i fan possono stare sereni: uscirà proprio nell'ultimo trimestre del 2023. A marzo 2023, invece uscirà la seconda e ultima parte di The Glory.