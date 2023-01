Tutti i K-Show che Netflix pubblicherà nel 2023: film, serie tv e reality show dalla Corea del Sud Dopo il successo di Squid Game e Alice in Borderland, Netflix aumenta i contenuti provenienti dalla Corea del Sud: nel 2023 più di 34 titoli tra k-drama, film e reality show.

Dopo il grande successo di Squid Game, di Alice in Borderland e di The Glory, Netflix prosegue il suo impegno nell'arricchire il suo catalogo con i contenuti coreani. Dalla sua parte, i risultati: più del 60% degli abbonati alla piattaforma ha guardato i titoli in coreano. Ecco perché, nel 2023, la piattaforma dalla grande ‘enne' rossa porterà in dote agli abbonati ben 34 titoli, tra inediti, produzioni originali e seconde stagioni. Don Kang, VP of Content per la Corea, ha dichiarato: "Nel corso dell'ultimo anno le serie e i film coreani sono stati regolarmente presenti nella nostra Top 10 globale in più di 90 paesi e tre delle serie Netflix più viste di sempre provengono dalla Corea. Quest'anno intendiamo spingerci ancora più in là con le storie che raccontiamo e il modo in cui le raccontiamo. Con questa selezione di titoli coreani, Netflix continuerà a essere la meta ideale per chi cerca storie avvincenti, diversificate e imperdibili".

I K-drama in uscita nel 2023

La prima serie tv coreana che uscirà su Netflix si chiama Love to Hate You e sarà disponibile il 10 febbraio 2023. Si tratta di una commedia romantica su una donna che ha avuto pessime esperienze con gli uomini e di un uomo che mal sopporta avere a che fare con le donne. La serie promette ovviamente di capovolgere le convinzioni dei due protagonisti.

Love To Hate You

A marzo 2023 uscirà la seconda parte di The Glory, serie che ha già conquistato il pubblico di tutto il mondo. La storia di una donna devastata da una violenza subita, che ha dedicato la sua intera vita adulta alla vendetta contro chi le ha fatto del male. Nella seconda parte del 2023 sarà rilasciata Bloodhounds, serie tv che racconta dello strozzinaggio, fenomeno che in Corea del Sud è dilagante. Il punto di vista è quello di due ragazzi che cercano di farsi strada in un ambiente corrotto e pieno di interessi loschi. Sempre nella seconda parte dell'anno uscirà Celebrity,una serie diretta da Kim Cheol-kyu, che ha ricevuto una nomination a Cannes per il film "Mother". Per il filone "donne di business", Queenmaker nella seconda parte del 2023: una spin-doctor, genio delle pubbliche relazioni, che porterà al successo politico un avvocato. Molto attesa anche Black Knight, serie post-apocalittica che mischia Mad Max e The Punisher. Nell'ultima parte del 2023 esce invece Song of the Bandit, una serie western. Nello stesso periodo, la seconda parte di D.P., la seconda stagione di Sweet Home e altre serie originali come Mask Girl, Gyeongseong Creature, Doona!, Daily Dose of Sunshine, Behind your Touch, Goodbye Earth, Crash Course in Romance, The Good Bad Mother, King the Land, Destined with You, See you in my 19th Life.

Song of the Bandit

I film coreani in uscita nel 2023

Il catalogo è ricco di film coreani in uscita nel 2023. Il primo è il fantascientifico JUNG_E, disponibile su Netflix a partire dal 20 gennaio 2023. Esce il 17 febbraio il thriller Unlocked, la storia di una donna la cui intera vita viene sconvolta dopo aver perso il telefono insieme a tutte le sue informazioni personali. Kill Bookson, entro marzo 2023, è una sorta di John Wick che incontra Mr. and Mrs. Smith, ma tutto al femminile: Bookson è un'amabile madre di una teenager ma anche una spietata killer professionista. Quando rifiuterà una commissione, si troverà costretta a combattere per proteggere se stessa e sua figlia. Se avete amato "La regina degli scacchi", impazzirete per Go, una serie che racconta del famoso gioco cinese, inventato quattromila anni fa. Nella seconda parte del 2023 esce Believer 2 e Ballerina, quest'ultimo promette di essere uno dei film più interessanti della stagione.

I reality show coreani in uscita nel 2023

Non solo film e serie tv ma anche reality show e programmi dalla Corea del Sud. Dopo il grande successo di All of Us Are Dead, Netflix produrrà Zombieverse, un escape game dove i partecipanti dovranno completare una serie di prove e scappare da una Seoul infestata di zombie. Sempre tra i generi del survival entertainemnt: Physical: 100, 100 tra donne e uonmini dovranno superare una serie di prove atletiche sempre più difficili, al fine di stabilire il miglior fisico tra tutti. Siren: Survive the Island è un survival show che mischia Pechino Express e L'Isola dei Famosi. Divisi in sei squadre, i concorrenti dovranno resistere per sei notti e 7 giorni in un'isola deserta, tra prove difficilissime e situazioni estreme.