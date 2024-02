Sei nell’anima, il film sulla vita di Gianna Nannini: quando esce su Netflix e il cast completo Il 2 maggio 2024, su Netflix, uscirà “Sei nell’Anima”, biopic sulla vita di Gianna Nannini. Il film ripercorre 30 anni della carriera della nota artista, fino all’anno di svolta, 1983. La regia è di Cinzia Torrini, mentre a vestire i panni della protagonista sarà Letizia Toni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Netflix ha ufficializzato un biopic sulla vita di Gianna Nannini: si chiama Sei nell'anima e ripercorre l'inizio della carriera della nota artista. Un titolo non casuale, ma che si rifà al suo omonimo successo, pubblicato nel 2006. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 2 maggio 2024. La regia è di Cinzia Torrini, la stessa che ha curato la fiction Elisa di Rivombrosa, mentre a vestire i panni di Gianna Nannini sarà Letizia Toni, nota al pubblico per il suo ruolo nella serie Rai L'Allieva.

La storia di Sei nell'anima, il film dedicato alla vita di Gianna Nannini

"Un frammento della storia di una delle voci più incisive e rinomate della nostra musica", così Netflix ha presentato il teaser di Sei nell'anima. Il film racconterà 30 anni della vita di Gianna Nanni, partendo dall'infanzia, passando per gli inizi della sua carriera, fino all'anno della svolta, il 1983, che considera come una seconda nascita. La nota artista e rocker italiana è nata a Siena nel 1954, prima di approdare al mondo della musica ha lavorato nella pasticceria di famiglia. Poi sono arrivate le case discografiche: dopo aver rifiutato un contratto all'Ariston, ha catturato l'attenzione di Claudio Fabi e Mara Maionchi e della Numero Uno.

Il cast del biopic: Letizia Toni interpreta Gianna Nannini

Sarà Letizia Toni a interpretare Gianna Nannini in Sei nell'Anima. L'attrice è nata a Prato nel 1993 ed è già nota al pubblico grazie alla sua partecipazione nella fiction Rai L'Allieva nel 2020. Nel cast ci sono anche Andrea Delogu, nei panni di una giovane Mara Maionchi, poi Selene Caramazza, Maurizio Lombardi e Stefano Rossi Giordani.