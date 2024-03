Sandokan torna in Rai con Can Yaman, da aprile le riprese della serie Partiranno a fine aprile le riprese della serie con Can Yaman dedicata al personaggio di Sandokan. Si girerà anche in Calabria, Maria Pia Ammirati di Rai Fiction: “il ritorno di un titolo straordinario della storia della Rai in una versione totalmente rinnovata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sandokan torna in Rai. Le riprese della serie con protagonista l'attore Can Yaman cominceranno nelle prossime settimane, tra le location anche la Calabria. Il progetto del reboot della serie storica con Kabir Bedi era stato annunciato nel 2021 e poche settimane fa ne aveva parlato proprio Yaman, ma non c'erano state notizie precise in merito alla lavorazione del prodotto. In queste ore invece sono arrivate notizie più precise rispetto alla lavorazione.

Cominceranno a fine aprile le riprese della serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La serie, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari, avrà dei set anche in Calabria, dove – nell’area industriale di Lamezia Terme, che farà da scenografia per parte delle riprese – è da poco iniziata la ricostruzione della colonia inglese di Labuan, il luogo dove Salgari ambientò i romanzi del ciclo malese. Lux ‘approda' per la prima volta in questa regione, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria, partner cruciali per l’operazione.

"Sandokan è un progetto di grande intrattenimento che farà sognare gli spettatori conducendoli in mondi lontani e incontaminati, raccogliendo tutta la famiglia davanti alla tv – ha dichiarato Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide – La serie ha attraversato un lungo processo di sviluppo che ci ha permesso di adattare l’iconica saga di Sandokan in una serie tv internazionale con un approccio fortemente contemporaneo”. Grande soddisfazione dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati: "Torna Sandokan! La gioia dell’annuncio dell’inizio delle riprese – afferma – si unisce a quella per il ritorno di un titolo straordinario della storia della Rai in una versione totalmente rinnovata. Un grande evento che illuminerà la prossima stagione del servizio pubblico".

Alcune settimane fa le parole con cui Can Yaman aveva parlato del percorso di preparazione per la serie, che richiede un periodo di intensa preparazione fisica. “Sono piuttosto entusiasta del fatto che presto per me inizierà una nuova avventura", aveva scritto su Instagram l'attore, aggiungendo:

Ho trascorso un periodo di grande sacrificio per le riprese della serie El Turco. Ora che l’abbiamo portata a termine con successo, e dopo aver affrontato subito dopo una sfida di diverso tipo con la seconda serie di Viola come il mare, è tempo dicaricare di nuovo un altro enorme fardello sulle mie spalle con Sandokan.