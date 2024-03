Massimo Giletti torna in Rai: “Sono tornato nel momento in cui mi sentivo pronto per farlo” Il conduttore torna ufficialmente in Rai e parla al settimanale Chi: “Era importante per me ritrovare la serenità e l’equilibrio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Massimo Giletti si racconta in una lunga intervista pubblicata dal settimanale "Chi": "Ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che mi apprezza", spiega riferendosi al suo grande ritorno in Rai. Nell'intervista, firmata da Valerio Palmieri, il conduttore si sfoga: "Ho sempre cercato di rompere gli schemi. Nella vita sono stato tradito più dagli uomini mentre le donne sono coraggiose".

Le parole di Massimo Giletti

Dopo mesi di isolamento mediatico, Massimo Giletti è ritornato in televisione celebrando il compleanno della Rai e adesso, dopo tanto tempo, è pronto a riprendersi un posto nel palinsesto. È stato un periodo difficile, confessa: "L'importante per me era ritrovare serenità e equilibrio. È una questione mentale, le tempeste rafforzano l'uomo. Stare lontano dalla tv non mi ha dato smarrimento, anzi, sono migliorato come uomo perché, quando sei in un vortice, non ti accorgi che rischi di perdere l'anima. Sono tornato nel momento in cui mi sentivo pronto per farlo".

"La televisione è per i cretini, diceva mio fratello"

Nella lunga intervista emerge anche il rapporto con i suoi due fratelli gemelli, più grandi di lui. Uno di loro gli disse: "La televisione è per i cretini", quando seppe che sarebbe andato a lavorare a Mixer. Giletti racconta: "Ce ne sono molti, non è che avesse torto, ma quelli ci sono in tutti i sistemi. Il problema del Paese è la competenza, abbondano i cretini ma scarseggiano le persone competenti". Poi sul fatto che riuscire ad arrivare a tutti è un punto a favore:

Riuscire ad arrivare a tutti è un pregio. È vero che la tv è anche estetica, ma, senza contenuto, non puoi resistere in televisione con programmi difficili e poco liturgici come i miei. Se sono finito sotto scorta non è certo per la bellezza.

Il futuro in Rai di Massimo Giletti

Massimo Giletti ha ufficialmente firmato il contratto del suo ritorno in Rai a sette anni di distanza. Ma cosa condurrà? Ci saranno diversi progetti a cui sarà legato come hanno fatto sapere l'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi in una nota congiunta: "Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70”, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa".