Massimo Giletti di nuovo conduttore in Rai, c'è il contratto: "Realizzerà diversi progetti" Oggi Massimo Giletti incontrerà i vertici Rai per firmare un accordo che segna il suo ritorno in azienda dopo 7 anni: "Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana".

Massimo Giletti torna in Rai, ormai è ufficiale. Il conduttore firmerà oggi un nuovo accordo con l'azienda, che certifica il nuovo accordo con il servizio pubblico, dopo la serata celebrativa della Rai "La Tv fa 70" delle scorse settimane. Oggi Giletti, stando a quanto riportato da Ansa, incontrerà la dirigenza Rai per firmare un accordo che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali, di entità ancora non specificata. Non è chiaro, dunque, se Massimo Giletti si occuperà di uno specifico programma di prima serata, o se il suo ruolo sarà legato a serate evento, così come non è stato chiarito se l'impegno di Giletti andrà nella direzione dell'approfondimento giornalistico o dell'intrattenimento.

La nota Rai: "Bentornato Massimo"

"Bentornato a casa", recita una nota congiunta dell'amministratore delegato Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi, che aggungono: "Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70”, Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. “Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua ‘casa‘".

Il ritorno in Rai di Giletti dopo 7 anni

Massimo Giletti era uscito dalla Rai in modo fragoroso sette anni fa, quando l'allora direttore generale Mario Orfeo decise di non rinnovare il suo contratto, nonostante il riscontro di ascolti del suo L'Arena. Sono quindi seguite sei stagioni di Non è l'Arena, andato in onda su La7 prima di essere bruscamente interrotto nella scorsa primavera, in circostanze mai del tutto chiarite. In un'intervista a Fanpage.it delle scorse settimane, Giletti aveva parlato così del suo rientro in Rai:

Non vivo di rivincite, è sbagliato. Vivo nella consapevolezza che bisogna sempre lavorare per fare un prodotto televisivo, avere un obiettivo da perseguire con passione, al di là di ciò che realizzi. Tornando in Rai ho percepito grande affetto delle maestranze, i tecnici con cui avevo iniziato la carriera, molti ragazzi di allora oggi vicini alla pensione (sorride, ndr) e anche l'affetto e l'attenzione dei vertici, non scontata, mi ha fatto molto piacere.