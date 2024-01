Can Yaman si rimette a nuovo per Sandokan: “Sto rivoluzionando il mio corpo” L’attore è pronto a lanciarsi nell’avventura di Sandokan, remake della serie degli anni Settanta con Kabir Bedi. L’attore turco ha raccontato il lavoro per questa serie e i duri allenamenti a cui si sta sottoponendo: “Porto il peso di una responsabilità enorme”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

È una Can Yaman entusiasta quello che si appresta alla nuova avventura di Sandokan. Com'è noto l'attore turco, diventato celebre per i ruoli nelle cosiddette dizi, le serie Tv turche che sono diventate un genere a sé negli ultimi anni per delle specifiche caratteristiche estetiche e di scrittura, ha raccontato nelle scorse ore il percorso di avvicinamento alla lavorazione di questo personaggio, parlando in un post sui social della complessa preparazione fisica alla quale si sta sottoponendo per affrontare questo nuovo viaggio.

Can Yaman racconta il suo prossimo impegno

“Sono piuttosto entusiasta del fatto che presto per me inizierà una nuova avventura", scrive su Instagram l'attore, descrivendo i suoi ultimi mesi sui set di diversi prodotti esteri e italiani, dalla serie Disney+ El Turco, incentrata sul personaggio dell’ufficiale Balaban Aga che, dopo essere stato fatto prigioniero nel corso dell’assedio del 1638 a Vienna, fugge a Moena, in provincia di Trento; al secondo capitolo della serie in onda su Canale 5 Viola come il mare, nella quale recita al fianco di Francesca Chillemi. Scrive Yaman:

Ho trascorso un periodo di grande sacrificio per le riprese della serie El Turco. Ora che l’abbiamo portata a termine con successo, e dopo aver affrontato subito dopo una sfida di diverso tipo con la seconda serie di Viola come il mare, è tempo dicaricare di nuovo un altro enorme fardello sulle mie spalle con Sandokan.

Yaman ha accompagnato il post con una foto delle ultime settimane in cui mostra i risultati di questa "rivoluzione" fisica.

I duri allenamenti di Can Yaman per interpretare Sandokan

Quindi è entrato nel dettaglio degli allenamenti durissimi ai quali si è sottoposto nelle ultime settimane per essere pronto a impersonare il ruolo da protagonista nel remake della serie che negli anni Settanta vedeva come protagonista Kabir Bedi: "Recentemente sono stato impegnato a rivoluzionare il mio corpo con una vasta gamma di allenamenti e con varie diete per darmi una scossa. Sento che il peso della responsabilità è molto alto e credo che lo gestirò con pazienza, fiducia e grinta. Vi aggiornerò sugli sviluppi quando necessario”, ha concluso Can Yaman, che in questi ultimi tre anni ha condiviso spesso sui social il suo percorso per raggiungere la forma fisica perfetta e le giuste abilità per poter interpretare il ruolo di Sandokan, tra prove di lotta libera, salti acrobatici e duelli agguerriti".

Kabir Bedi, Sandokan negli anni Settanta, Can Yaman che interpreterà lo stesso ruolo nel remake.

Kabir Bedi su Can Yaman: "Di Kabir Bedi ce n'è uno solo"

Lo stesso Kabir Bedi nei mesi scorsi era stato interpellato sul remake della serie televisiva che lo rese così celebre quasi cinquant'anni fa. L'attoreaveva risposto così sul nuovo protagonista che si apprestava a interpretare lo stesso ruolo: "Di Sandokan ce n'è solo uno! Se Can Yaman avrà successo? È bravo ma sarà il pubblico a sentenziarlo".