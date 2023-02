Resta con me, anticipazioni terza puntata del 5 marzo: Paola non è pronta a tornare con Alessandro Le anticipazioni della terza puntata della fiction Resta con me, in onda domenica 5 marzo. Nella serie con Francesco Arca e Laura Adriani, un timido riavvicinamento tra Alessandro e Paola, ma lei non è ancora pronta a ricominciare.

Le anticipazioni della terza puntata di Resta con me, in onda domenica 5 marzo. Nei nuovi episodi della fiction composta da quattro puntate con Francesco Arca, Laura Adriani e Antonio Milo, diretta da Monica Vullo, non mancheranno i colpi di scena. La trama, nata da un'idea di Maurizio De Giovanni, vedrà riavvicinarsi Alessandro e Paola ma solo per un breve momento. La via verso la serenità per loro è ancora lunga. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1. Attenzione spoiler.

Resta con me, anticipazioni della terza puntata in onda domenica 5 marzo

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Resta con me, in onda domenica 5 marzo su Rai1. Nel quinto e nel sesto episodio, una madre è in preda alla disperazione. Pensa che non abbia più senso vivere e per questo minaccia di gettarsi giù dal tetto del Tribunale dei Minori. Linda interviene prontamente, parla con lei e riesce a farla desistere. Intanto, Alessandro e Paola gestiscono questo caso e ciò li porta a sentirsi di nuovo vicini. Dopo una notte insieme, però, la ritrovata serenità svanisce di nuovo nel nulla. Paola non se la sente ancora di dare un'altra possibilità al marito e di ricominciare come se la tragedia della perdita del figlio, non fosse mai accaduta.

Alessandro Scudieri sulle tracce della donna misteriosa della sparatoria

Nel corso della terza puntata di Resta con me, un nuovo colpo di scena attende Alessandro Scudieri. Mentre indaga su una bisarca carica di veicoli che è stata rubata al porto, fa una scoperta che potrebbe essere fondamentale. Perlustrando le immagini delle telecamere di sicurezza, infatti, nota una donna che sembra identica a quella che era al ristorante nel giorno della sparatoria. Così, in lui cresce sempre di più la convinzione che sia coinvolta la Banda della lancia termica. Alessandro non perde tempo e indaga ancora più meticolosamente. Inizia anche una collaborazione tra l'UDIN e la vecchia squadra di Alessandro, ora guidata dall'amico d'infanzia Marco Palma. Purtroppo la banda riesce a scappare.