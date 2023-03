Resta con me, anticipazioni quarta e ultima puntata del 12 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni degli ultimi due episodi di Resta con me, la fiction di Rai1 con Francesco Arca, trasmessa domenica 12 marzo, alle 21,20.

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Resta con me, in onda domenica 12 marzo. Nei nuovi episodi della fiction di Rai1 con Francesco Arca, Laura Adriani e Antonio Milo, diretta da Monica Vullo, si arriverà a conoscere l'epilogo delle vicende che hanno caratterizzato i primi sei episodi visti fino ad ora. La trama, nata da un'idea di Maurizio De Giovanni, vedrà riavvicinarsi Alessandro e Paola ma solo per un breve momento. La via verso la serenità per loro è ancora lunga. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1. Per i lettori che non vogliono conoscere dettagli sul finale di stagione, consigliamo di interrompere la lettura, visto che questo articolo contiene spoiler.

Resta con me, anticipazioni della quarta puntata in onda domenica 12 marzo

Ecco i dettagli di quello che accadrà negli episodi di Resta con me trasmessi domenica 12 marzo, su Rai1.

Episodio 7. Trama: Indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso erano presenti nell’Archivio della Questura. Alessandro, anche alla luce di quanto è successo, rivede i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante e sospetta che nelle file della polizia ci sia una talpa.

Episodio 8. Trama: Scudieri ne parla con Nunzia, il capo della Mobile, che avvia subito un’indagine segreta sui suoi agenti. Nel frattempo, di fronte al rifiuto di Diego di andare a vivere in una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per lui e dice al marito di volerlo adottare.

Il cast di Resta con me

Francesco Arca interpreta Alessandro Scudieri;

Laura Adriani interpreta Paola Montella;

Maria Pia Calzone interpreta Nunzia Raimondi;

Antonio Milo interpreta Salvatore Ciullo;

Arturo Muselli interpreta Marco Palma;

Chiara Celotto interpreta Linda Fiore; Mario Di Leva interpreta Diego Russo; Amedeo Gullà interpreta Stefano D'Angelo; Raffaella Rea interpreta Gemma Montella; Liliana Bottone interpreta Vittoria Montella; Angela Ciaburri interpreta Alessia Spada; Claudia Tranchese interpreta Ilaria D'Angelo.