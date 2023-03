Resta con me, anticipazioni sesta puntata del 27 marzo: i segreti di Alessandro sono troppi Le anticipazioni della sesta puntata di Resta con me, in onda domenica 27 marzo alle ore 21:20 su Rai1: ecco cosa succede nel corso degli episodi 11 e 12.

Le anticipazioni della sesta puntata di Resta con me, in onda domenica 27 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Nel corso degli episodi 11 e 12 della fiction composta da otto puntate con Francesco Arca, Laura Adriani e Antonio Milo, diretta da Monica Vullo, ci saranno nuovi colpi di scena. Ecco cosa succede: continuano le ricerche della banda della lancia termica, ma intanto nuove sfide e nuove difficoltà ci saranno per i protagonisti.

Resta con me, anticipazioni della terza puntata in onda domenica 27 marzo

Alessandro si trova a indagare sul furto delle reliquie di San Ciro. Il colpevole potrebbe essere uno della banda della lancia termica, che ha fatto abortire Paola nella sparatoria al ristorante che ha ucciso il padre di Diego, Gennaro. Un tragico evento ferma i piani del vicequestore: c'è una talpa in Questura, ormai è sicuro. Paola viene a sapere del legame tra Gennaro e il marito: così lascia Alessandro. Si mette male tra i due, sembra ormai tutto finito e soprattutto ora che le pratiche per l'adozione di Diego sembravano arrivare forse a un punto risolutivo. Ecco cosa succederà.

Il colpo di scena: Linda e Alessandro insieme

Bisogna ancora attendere per le pratiche sull'adozione di Diego, ma intanto Alessandro cede alla corte di Linda. Paolo si ritrova Cristiana, la madre tossicodipendente di Diego, in casa. Il sospetto è che voglia riavere il figlio con sé, nonostante abbia perso l'affidamento. Restano da chiarire i rapporti tra Paola e Valerio, il suo collega. Sarà arrestata anche la donna della banda, quella con la parrucca bionda. I colpi di scena sono ancora tanti. La fiction "Resta con me" è disponibile in diretta su Rai1 ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma di proprietà del servizio pubblico, RaiPlay. Le puntate possono essere viste in streaming anche durante la messa in onda classica su Rai1.