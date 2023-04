Resta con me 2 si farà, seconda stagione in scrittura: torna Francesco Arca nel ruolo di Alessandro Resta con me 2 si farà. La fiction con Francesco Arca, Laura Adriani e Mario Di Leva avrà nuove puntate. La seconda stagione è stata confermata dal produttore Carlo Degli Esposti. Continuano, dunque, le vicende del vicequestore Alessandro Scudieri.

A cura di Daniela Seclì

La fiction Resta con me con Francesco Arca, Laura Adriani e Mario Di Leva è giunta al finale. Lunedì 3 aprile andrà in onda l'ultima puntata e conosceremo l'epilogo della prima stagione con i personaggi di Alessandro Scudieri, Paola Montella e il piccolo Diego Russo. Per tutti coloro che hanno amato la serie tv di Rai1, c'è una bella notizia. Resta con me 2 si farà. Dunque è in arrivo la seconda stagione con nuove puntate con protagonista Francesco Arca.

Resta con me 2 si farà, la seconda stagione con Francesco Arca

Il cast di Resta con me, nella foto Laura Adriani e Francesco Arca

Alla luce del grande successo riscontrato dalla fiction Resta con me, nata da un'idea di Maurizio De Giovanni con la regia di Monica Vullo, non sorprende l'idea di rinnovare la serie. Ma la conferma ufficiale è arrivata da Carlo Degli Esposti. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, il produttore ha assicurato: "Se ci sarà la seconda stagione? La stanno già scrivendo". Dunque, arriveranno nuove puntate e, gli spettatori, avranno modo di continuare a seguire le vicende del coraggioso vicequestore Alessandro Scudieri. Francesco Arca si è affezionato a questo personaggio. L'attore ha dichiarato:

Il personaggio di Alessandro mi ha aiutato a tirar fuori anche le mie fragilità personali. A me non piace quando mi appiccicano l'etichetta di "duro", vorrei saper mostrare e far amare anche le debolezze di un uomo, e questo nel personaggio c'è. In generale per me i set vanno sempre oltre l'esperienza professionale: mi cambiano proprio la vita. […] Quanto a Mario Di Leva, che interpreta il piccolo Diego, è una forza della natura. Quando ero incavolato per i contrattempi che accadono su un set, era lui a dirmi: "Fratello, ma che fai? Pensa alle cose importanti!".

Nuove puntate in arrivo con il vicequestore Alessandro Scudieri

Francesco Arca nel ruolo di Alessandro Scudieri

Il produttore Carlo Degli Esposti ha rivendicato la scelta di Francesco Arca come protagonista di Resta con me. Nella seconda stagione, rivedremo l'attore nel ruolo del vicequestore Alessandro Scudieri: "Per Francesco Arca ho rivissuto le stesse emozioni che avevo provato oltre 20 anni fa quando scegliemmo Luca Zingaretti per "Montalbano". Una grande fiducia nel talento di un attore che è già cresciuto molto e continuerà a farlo. Ha ampiezza espressiva e il pubblico se ne è accorto. Lui è uno dei punti di forza di questa serie. E poi la scrittura di Donatella Diamanti e della sua squadra, che hanno creato un "torciglione di generi" in cui poliziesco e sentimentale si mescolano con perfetto equilibrio. Le interpretazioni di Laura Adriani e del piccolo Mario Di Leva, che con Arca, hanno creato l'atmosfera di una vera famiglia. Se ci sarà un seguito? Lo stanno già scrivendo".