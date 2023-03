Resta con me, anticipazioni quinta puntata del 19 marzo: Paola vuole separarsi da Alessandro Le anticipazioni della quinta puntata di Resta con me, in onda domenica 19 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Francesco Arca e Laura Adriani, Alessandro e Paola sembreranno ritrovarsi anche grazie al piccolo Diego, ma tutto è destinato a precipitare ancora una volta.

Nei nuovi episodi della fiction composta da otto puntate con Francesco Arca, Laura Adriani e Antonio Milo, diretta da Monica Vullo, nuovi colpi di scena. Alessandro e Paola prima sembreranno ritrovarsi anche grazie al piccolo Diego, ma tutto è destinato a precipitare ancora una volta.

Resta con me, anticipazioni quinta puntata del 19 marzo

Le anticipazioni della quinta puntata di Resta con me, in onda domenica 19 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Alessandro e Paola sembrano ritrovare finalmente un po' di equilibrio. La loro relazione appare aver superato il peggio. La coppia si gode la serenità ritrovata, soprattutto alla luce della decisione di adottare il piccolo Diego, rimasto orfano dopo la morte del padre. Intanto, sono impegnati in nuove indagini. Sono state trafugate, infatti, le reliquie di San Ciro. C'è sin da subito un sospettato: Daniele Ausielo, che farebbe parte anche della banda della lancia termica.

La decisione di Paola

Daniele Ausiello viene assassinato. Un'auto gli piomba addosso, senza dargli scampo, proprio qualche attimo prima del suo arresto. Intanto, una nuova crisi scuote Alessandro e Paola. Quest'ultima, infatti, scopre un altro dettaglio che il marito le aveva taciuto. Il padre di Diego era l'informatore di Alessandro e il fatto che sia stato ucciso potrebbe essere legato proprio a questo suo doppio gioco. Paola non è più disposta a sopportare le bugie del suo compagno, per questo prende una ferma decisione: chiederà la separazione subito dopo avere terminato le pratiche per l'adozione di Diego. Tutto rischia di precipitare nuovamente, quando si fa viva Cristiana, la madre di Diego, a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale.