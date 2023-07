Netflix amplia l’uso dell’intelligenza artificiale, la piattaforma cerca persone specializzate Netflix sta cercando persone che siano specializzate nell’uso dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo sarebbe quello di ottimizzare vari settori dell’azienda, ma è completamente in controtendenza con quello che richiedono, invece, gli attori e sceneggiatori di Hollywood che stanno scioperando.

A cura di Ilaria Costabile

Completamente in controtendenza con quello che sta succedendo ad Hollywood, dove gli attori stanno scioperando affinché vengano loro concesse più garanzie e tutele, soprattutto per l'uso dell'intelligenza artificiale, Netflix cambia rotta e invece si apre ancor di più a questo mercato. La società, infatti, sta cercando persone che siano specializzate nell'uso dell'intelligenza artificiale.

Netflix cerca personale specializzato in AI

Stando a quanto riportato dal sito Engadget, Netflix avrebbe pubblicato un annuncio in cui si cerca un esperto di machine learning, posizione per la quale è disposta a pagare dai 300mila ai 900mila dollari l'anno. Una paga da capogiro, che supera di gran lunga gli stipendi nel settore dell'audiovisivo.

Sembra che la ricerca sia indirizzata a coloro che possano sviluppare non solo algoritmi che indirizzino per determinati film o serie tv, ma anche per creare dei veri e propri contenuti, in modo tale da allargare l'uso dell'intelligenza artificiale in tutte la aree dell'azienda, e ottimizzare anche la produzione di film e serie televisive.

Non sarebbe, d'altra parte, il primo annuncio lanciato dall'azienda, che starebbe cercando anche una figura nel settore giochi che si occupi dello sviluppo di intelligenza artificiale generativa, utilizzata nell'ambito del gaming, per creare racconti e dialoghi.

La protesta di Hollywood

Richieste, quelle di Netflix, che farebbero cadere completamente gli obiettivi imposti dal sindacato degli attori, il Sag-Aftra, che si sta battendo affinché l'uso dell'intelligenza artificiale non vada a minare la professionalità degli attori.

Si era parlato, infatti, della possibilità che l'intelligenza artificiale venisse utilizzata per riprodurre i volti dei personaggi nei film, in modo tale da ridurre il lavoro degli interpreti sul set e, di conseguenza, pagarli di meno. Considerando che la paga giornaliera di un attore si aggira attorno ai 200 dollari, è un'ipotesi davvero agghiacciante e che mette in allerta Hollywood, ma non solo.