My home my destiny 2, come finisce la soap turca: nella puntata finale le nozze di Zeynep e Baris La trama del finale della soap turca My home my destiny 2 con Demet Özdemir. L'ultima puntata che svela come finisce la seconda stagione è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Il finale di My home my destiny 2

L'ultima puntata della seconda stagione della soap turca My home my destiny con Demet Özdemir è disponibile in streaming su Mediaset Infinity da giovedì 1 febbraio. La serie è stata girata a Istanbul, tra le location le spiagge del Bosforo, i quartieri di Balat e Eyüp, la costa di Scutari e la Torre della Fanciulla. Nel cast, oltre a Demet Özdemir, anche Ibrahim Celikkol, Engin Öztürk, Zuhal Gencer, Senan Kara e Elif Sönmez. Nel finale della seconda stagione, spazio al romanticismo con le nozze di Zeynep e Baris.

L'ultima puntata di My home my destiny 2, il finale della soap con Demet Özdemir

My home my destiny, Demet Özdemir interpreta Zeynep

Nel finale della soap turca My home my destiny, Zeynep è ormai pacificata con la sua infanzia e riflette: "Se amate la vostra infanzia, amate anche voi stessi. Non è sempre facile, ma è possibile. È stato come se, in mezzo alla tempesta, avessi portato in salvo uno ad uno tutti i miei cari. E loro hanno portato in salvo me". E ha continuato:

Tenendoci stretti, abbiamo raggiunto la riva, lasciandoci alle spalle onde gigantesche. Il sole splende e tutti noi ci siamo sdraiati sulla sabbia, crogiolandoci al sole del nuovo giorno. Siamo tutti insieme, siamo un unico respiro, un unico cuore, un'unica mente. Siamo stanchi ma ci scambiamo sorrisi a vicenda. Dalla mia storia ho capito che essere felici dipende da noi, se facciamo del nostro meglio, poi la vita ci regala cose ancora migliori e bellissime sorprese che non ci aspettiamo.

Baris e Zeynep, nel finale di My home my destiny, diventano marito e moglie. Ma il matrimonio non è l'unico momento romantico. Cemile, infatti, rivela a Nuh di aspettare un bambino. Infine, Zeynep, Gulbin e Nermin decidono di dare vita a una fondazione che dia sostegno alle donne che fanno fatica a emanciparsi.

La trama di My home, my destiny: di cosa parla la serie turca

Demet Özdemir in una foto tratta dalla prima stagione di My home my destiny

La serie turca My home, my destiny con Demet Özdemir racconta la storia di Zeynep che da bambina viene adottata dalla famiglia in cui la madre lavora come cameriera. Zeynep si sente amata dai suoi nuovi genitori, ma si sente anche un pesce fuor d'acqua. Avverte profondamente la sensazione di non appartenere a quel mondo. Crescendo la sua vita sembra seguire un sentiero stabilito: la laurea e poi il trasferimento a Londra con il suo fidanzato, un uomo molto ricco. Tutto cambia, quando ricompare la sua madre naturale. Così Zeynep accetta di tornare nel quartiere in cui è nata, dove apprende nuove lezioni e valori.