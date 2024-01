Ascolti tv giovedì 18 gennaio: chi ha vinto tra Doc nelle tue mani 3 e Terra Amara Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra la seconda puntata di Doc Nelle tue mani 3 e la soap opera turca Terra Amara trasmessa da Canale 5. Tutti i dati Auditel di giovedì 18 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di giovedì 18 gennaio ha offerto ai telespettatori film, documentari, serie tv, eventi sportivi e approfondimenti. Rai1 ha trasmesso la seconda puntata Doc Nelle tue mani 3, la serie tv con Luca Argentero e Giacomo Giorgio. Su Canale 5, invece, è andata in onda la soap turca Terra Amara. È stato trasmesso anche il calcio in tv con la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana, Napoli contro Fiorentina (3-0 per la squadra partenopea). Vediamo nel dettaglio tutti i dati Auditel del palinsesto generalista.

La sfida degli ascolti tv tra Doc nelle tue mani 3 e Terra Amara

Nel corso della prima serata di giovedì 18 gennaio, Rai1 ha trasmesso la seconda puntata di Doc Nelle tue mani 3 con Luca Argentero e Giacomo Giorgio con gli episodi dal titolo "Perfetta" e "Sogni" ed ha raccolto 4.714.000 spettatori per uno share pari al 25%. La seconda puntata di Doc 3 vince la serata televisiva. Su Canale 5, invece, la soap turca Terra Amara raggiunge 2.816.000 spettatori e uno share pari al 14.4%. La partita di Supercoppa Italiana (semifinali) tra Napoli e Fiorentina fa registrare 3.367.000 spettatori e uno share pari al 15.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai 2, il film Bohemian Rhapsody sulla vita di Freddie Mercury che ha conquistato quattro Oscar e ben due Golden Globe ha raccolto 983.000 spettatori per uno share pari al 5%. Su Rai3, il programma Splendida Cornice, condotto da Geppi Cucciari, è stato visto da 829.000 spettatori per uno share pari al 4.4%. Il talk show di Rete 4 Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, è stato visto da 1.055.000 spettatori per uno share pari al 6.7% Sul Nove Nove Comedy Club – Katia Follesa e Angelo Pisani in “Finché social non ci separi" è stato visto da 400.000 spettatori per un share pari all'1.9%.