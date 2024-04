video suggerito

Ascolti tv domenica 28 aprile: chi ha vinto tra Makari, Lo Show dei Record e Che Tempo Che Fa Gli ascolti tv di domenica 28 aprile 2024: a causa dello sciopero Nielsen, non sono stati diffusi i dettagli sui dati auditel della serata. Solo Il NOVE ha pubblicato su Instagram i dati di ascolti di CTCF. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, domenica 28 aprile 2024, ha offerto agli spettatori serie tv, programmi di intrattenimento, film e trasmissioni di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Makari – La fabbrica delle stelle, fiction che vede Claudio Gioè protagonista nei panni del giornalista e investigatore Saverio Lamanna. Su Canale 5 Gerry Scotti ha intrattenuto il pubblico televisivo con una nuova puntata de Lo Show dei Record, Fabio Fazio invece è andato in onda sul NOVE con una nuova puntata di Che tempo che fa. Ecco chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti considerando, però, che per lo sciopero Nielsen continuano ad essere diffusi soltanto i dati aggregati per fasce orarie.

La sfida tra Rai1 con Makari, Canale5 con Lo show dei record e il NOVE con CTCF

Su Rai 1 ieri sera, domenica 28 aprile, è andato in onda l'episodio 4 della prima stagione di Makari – La fabbrica delle stelle. Gerry Scotti nella stessa serata ha tenuto incollati al piccolo schermo i telespettatori di Canale5 con Lo show dei record: tanti nuovi talenti hanno segnato nuovi record in diverse discipline.

Che tempo che fa di Fabio Fazio ha regalato nuovo intrattenimento e informazione al pubblico del NOVE con tanti ospiti tra cui Antonio Scurati e Francesca Fagnani: ha raggiunto 2,1 milioni di telespettatori e quasi l’11%, con un picco di 2,7 milioni e del 14%.

La programmazione delle altre reti generaliste

Su Rai2 è andata in onda la fiction 9-1-1 con due puntate in prima serata, Report su Rai3 ha regalato nuovo intrattenimento, continua ad essere uno dei programmi d'inchiesta giornalistica più seguiti. Su Italia 1 è andato in onda il film con Tom Cruise Jack Reacher – La prova decisiva. Dritto e Rovescio è andato in onda ieri sera su Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Blacklight è stato trasmesso su Tv8, Le regole della casa del sidro su La7.