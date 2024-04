Makari torna su Rai1: cosa sappiamo sulla quarta stagione e quando vedere le repliche della prima

video suggerito

Domenica 7 aprile, su Rai1, torna la fiction Makari: in prima serata andrà in onda la replica degli episodi della prima stagione, con Claudio Gioè nei panni del protagonista, il giornalista e investigatore Saverio Lamanna. Per i fan che sono in attesa di nuovi episodi, c'è una bella notizia: la quarta stagione ci sarà, anche se per il momento non è stata ancora annunciata una data di uscita. Nella terza stagione, la vita di Lamanna è stata sconvolta da un caso di cronaca locale, in cui sono state coinvolte anche due sue ex. Oltre a questo, anche l'arrivo di Michela e Giulio, due nuovi personaggi, ha sconvolto il suo equilibrio.

Quando va in onda la quarta stagione di Makari 4

Poco dopo il finale della terza stagione di Makari, andato in onda su Rai1 il 10 marzo 2024, la direttrice di Rai Fiction ha confermato che ci saranno nuovi episodi e che la produzione "è già al lavoro per la scrittura della quarta stagione". Una bella notizia per i fan della serie, che sono in attesa di sapere come continuano le vicende di Saverio Lamanna, del suo amico Peppe Piccionello e di Suleima. Al momento, però, non si hanno ancora indicazioni precise circa la data di uscita dei nuovi episodi: è probabile che saranno disponibili alla visione dal 2025, ma si tratta solo di ipotesi.

Le repliche delle puntata di Makari su Rai 1 dal 7 aprile

In attesa di una data di uscita certa della quarta stagione, a partire da domenica 7 aprile, in prima serata su Ria1, andranno in onda i primi episodi della fiction, trasmessi in prima visione nel 2021. I fan più appassionati potranno così rivivere le vicende dei protagonisti, mentre per chi non conosce ancora la serie potrebbe rivelarsi l'occasione giusta per avvicinarsi storia. Sarà possibile rivedere i primi episodi in diretta du Rai1 o in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.