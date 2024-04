video suggerito

Ascolti tv domenica 7 aprile: chi ha vinto tra Makari, Lo Show dei Record e Che Tempo Che Fa La prima serata di ieri, domenica 7 aprile, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Ecco tutti i dati Auditel e chi ha vinto la gara degli ascolti tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, domenica 7 aprile, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata della prima stagione di Makari. Su Canale 5 spazio a una nuova puntata de Lo show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti. Su Nove un nuovo appuntamento con Che Tempo che fa. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra Makari, Lo show dei record e Che Tempo Che Fa

Le proposte più importanti presenti sul palinsesto televisivo generalista. Il rilancio della prima stagione di Makari, fiction con protagonista Claudio Gioè nei panni del giornalista Saverio Lamanna, su Rai1: 2.601.000 spettatori e share del 16%. Lo Show dei Record, il format di Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti conquista 2.159.000 spettatori e share pari al 15.9%. Una puntata Best of di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio e in onda sul Nove, ha raggiunto 828.000 spettatori e uno share pari al 4.5%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rete 4, l'appuntamento con l'approfondimento giornalistico di Dritto e Rovescio con la conduzione di Paolo Del Debbio: 856.000 spettatori e share pari al 6.6%. Il film Jurassic World, primo film della nuova trilogia tratta dal mondo creato da Steven Spielberg sulla base del romanzo di Michael Crichton, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins e Nick Robinson, è stato visto da 969.000 spettatori e per uno share del 6.2%. Su Rai2 911 – Stagione 5 – Epiosodio 11 – Fuori a guardare è stato visto da 891.000 spettatori per uno share pari al 5%. Su Rai3 il programma di inchieste Indovina chi viene a cena, condotto da Sabina Giannini, è stato visto da 1.109.000 spettatori per uno share pari al 6.3%. Bruce Willis è Il giustiziere della notte su Tv8: 497.000 spettatori e share pari al 3%. Su La7 Domina ha conquistato a 212.000 spettatori netti con l’1.7% di share.