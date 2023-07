My home, my destiny, trama e cast della soap turca con Demet Ozdemir tratta da una storia vera Da lunedì 10 luglio, in onda alle ore 15:45 su Canale5, la nuova soap turca My home, my destiny. L’attrice Demet Ozdemir interpreta Zeynep. Il titolo originale della serie è Doğduğun Ev Kaderindir ed è tratta da una storia vera.

A cura di Daniela Seclì

Da lunedì 10 luglio, in onda alle ore 15:45 su Canale5, la nuova soap turca My home, my destiny. La protagonista è l'amatissima attrice Demet Ozdemir, che gli spettatori italiani hanno imparato a conoscere grazie alla serie Daydreamer – Le ali del sogno, insieme a Can Yaman. In questa nuova serie, composta tra prima e seconda stagione da 43 episodi, Demet Ozdemir interpreta Zeynep, una donna che da piccola è stata ceduta in adozione dalla madre a una famiglia facoltosa. Quando Zeynep cresce, però, la donna torna nella sua vita e la riporta alle sue origini. Il titolo originale della serie è Doğduğun Ev Kaderindir ed è l’adattamento televisivo della storia vera raccontata nel bestseller Camdaki Kiz scritto dalla psicologa Gülseren Budayıcıoğlu. Nel libro, infatti, sono raccolti i racconti di una sua paziente. Nel cast di My home, my destiny anche İbrahim Çelikkol, Zuhal Gencer, Senan Kara e Fatih Koyunoglu.

La trama di My home, my destiny tratta da una storia vera

La soap turca My home, my destiny racconta la storia di Zeynep. La famiglia presso cui la madre lavora come cameriera, chiede di poter adottare la bambina. I genitori della piccola ritengono che lasciarla andare, sia la cosa migliore da fare per assicurarle un futuro più dignitoso. Zeynep fa fatica ad adattarsi alla nuova famiglia. Se da un lato, le danno tutto l'amore di cui ha bisogno, dall'altro non riescono a toglierle la sensazione di non appartenere a quel mondo. Ritroviamo, poi, Zeynep adulta. È una donna colta, che ha intenzione di trasferirsi a Londra con il facoltoso fidanzato, una volta finiti gli studi universitari. Ma la sua vita cambia improvvisamente, quando ricompare sua madre. La donna la riporta nel luogo in cui è nata e per Zeynep inizia una nuova avventura, nel corso della quale incontrerà Mehdi, di cui si innamorerà perdutamente.

Il cast della soap turca con Demet Özdemir

Demet Özdemir interpreta Zeynep;

İbrahim Çelikkol interpreta Mehdi;

Zuhal Gencer interpreta Sakine;

Sinan Demirer interpreta Bayram;

Senan Kara interpreta Nermin;

Nail Kirmizigül interpreta Ekrem;

Zeynep Kumral interpreta Müjgan;

Engin Hepileri interpreta Faruk.

Dove vedere le puntate di My home, my destiny in diretta e in streaming

A partire da lunedì 10 luglio, la soap turca My home, my destiny andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:45 su Canale 5. Sarà possibile assistere agli episodi in diretta streaming e in replica su Mediaset Infinity.