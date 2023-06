Mixed by Erry è il film italiano più visto all’estero su Netflix Il film di Sydney Sibilia tratto dal libro di Simona Frasca, è il film italiano più visto su Netflix nel mondo: quasi 3 milioni di stream per la storia vera dei fratelli Frattasio. Su Netflix Italia, il film sarà disponibile a partire dal 22 giugno.

Mixed by Erry, il film di Sydney Sibilia tratto dal libro di Simona Frasca, è il film italiano più visto su Netflix. È alla posizione numero 7 in worldwide tra i film non in lingua inglese. Il complessivo degli stream, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile, è pari a quasi 3 milioni di stream. Un risultato incredibile per la storia vera dei fratelli Frattasio, i pirati della musica degli anni '90. Su Netflix Italia, il film sarà disponibile a partire dal 22 giugno.

La storia vera del film

Il marchio "Mixed by Erry" è stato un marchio molto conosciuto negli anni ‘9o a Napoli. Era gestito dai fratelli Frattasio, Enrico, Peppe e Angelo. Partiti da Forcella, noto quartiere del centro storico di Napoli, hanno messo in piedi un vero e proprio sistema alternativo della musica, dando vita a un fenomeno che ancora oggi è studiato e considerato come una delle storie più singolari: basti pensare che riuscivano, con un intricato sistema di coperture, a vendere i brani inediti presentati al Festival di Sanremo già a partire dal giorno successivo, bruciando sul tempo l'industria discografica legale.

Il film Mixed by Erry

Ambientato negli anni '80, il film vede i fratelli Frattasio interpretati da Luigi D'Oriano (Erry), Giuseppe Arena (Peppe) e Emanuele Palumbo (Angelo). Nella storia, i tre fratelli cominciano a creare un giro di musicassette contraffatte per amici e clienti. Il giro si allarga, diventa un'impresa internazionale in grado di creare un vero e proprio mercato parallelo a quello legale. Nel cast del film anche Francesco Di Leva, nel ruolo del capitano della Guardia di Finanza Fortunato Ricciardi, Cristiana Dell'Anna nel ruolo di Marisa Frattasio, Adriano Pantaleo nel ruolo di Pasquale Frattasio, Chiara Celotto nel ruolo di Francesca, Greta Esposito nel ruolo di Teresa e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Arturo Maria Barambani.